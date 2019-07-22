В благовещенской многоэтажке с 20 июля нет ни горячей, ни холодной воды

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В Благовещенске в многоэтажном доме с вечера 20 июля нет ни горячего, ни холодного водоснабжения. Об этом ИА «Амур.инфо» рассказала жительница дома Ксения.

Проблема наблюдается по адресу: Игнатьевское шоссе, 10/4. По словам Ксении, этому дому около трех лет, в нем 14 этажей и 4 подъезда, по 6 квартир на каждом этаже. По предварительной информации, водоснабжения нет, потому что в подвале затопило водяные насосы.

«Я думаю, главной предпосылкой стало то, что управляющая компания очень халатно относится к дому. Техническое обслуживание вообще не производится, тем более своевременно. Как можно было проворонить, что затопило три водяных насоса? Уже вторые сутки в доме нет ни капельки воды. Не проинформировать жителей никак – ни на подъездах, ни на стендах никакой информации нигде нет. Подвоз воды также – стоит там машина, мы вышли набирать – она уже уехала. Даже на этой машине не подписано: питьевая там вода или нет», – рассказывает Ксения.

Горожанка сообщила, что обратилась в Роспотребнадзор. «Почему такое отношение к жителям, я вообще в шоке!» – возмущается она.

ИА «Амур.инфо» обратилось за комментарием в управляющую компанию дома.