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сегодня, 11:31 0

Тындинцы выбрали название нового детского муниципального центра

Тындинцы выбрали название нового детского муниципального центра
Фото: пресс-служба администрации Тынды

В мае этого года на официальной странице мэра Тынды Марины Михайловой в социальной сети стартовал сбор предложений на лучшее наименование детского центра развлечений. Новый развлекательный центр назовут «Остров детства».

Было предложено большое количество названий, но жюри отобрало пять, которые чаще всего озвучивали тындинцы: «Лукоморье», «Остров детства», «Мадагаскар», «Чунга-Чанга» и «Алые паруса».

За название «Остров детства» проголосовали 260 человек. 189 голосовавших хотели бы, чтобы центр назывался «Лукоморье» и 135 – «Мадагаскар».

Открытое голосование проходило в социальной сети Instagram, в официальном аккаунте администрации города Тынды и в «Одноклассниках» на странице мэра Тынды Марины Михайловой.

В соответствии с выбранным наименованием развлекательного центра для детей будет закуплено тематическое оборудование. На приобретение детских игровых комплексов из городского бюджета выделено два миллиона рублей.

В ближайшее время администрация Тынды объявит электронные торги на покупку и поставку оборудования в детский центр. Открытие «Острова детства» состоится осенью этого года.

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#дети #строительство #Тында

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