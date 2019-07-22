Благовещенский ансамбль «Ровесники» представил Россию на фестивале в США

Фото: www.instagram.com/rovesniki_blg

Хореографический ансамбль «Ровесники» снова покорил американских зрителей. Благовещенские танцоры выступили на международном фестивале «Айдахо Summerfest». Он проходил в городе Рексбург с 6 по 14 июля.

В фестивале приняли участие 7 стран, единственным представителем России на международном уровне стали благовещенские «Ровесники», сообщает администрация Благовещенска.

Помимо выступлений, ребята посетили множество мастер-классов и вечеров дружбы, обменивались культурными традициями и завоевывали сердца новых фанатов.

Фото: www.instagram.com/rovesniki_blg

На церемонии закрытия участники из разных стран станцевали общий танец. «Этот трогательный финал церемонии закрытия фестиваля: единения всех стран, людей разных национальностей, но бесконечно любящих культуру, танец, искусство», – прокомментировали финальный танец в своем инстаграм-аккаунте воспитанники ансамбля «Ровесники».

Во время гастролей ребята жили в американских семьях. «На этом фестивале участники живут не в гостинице, а в настоящих американских семьях. Доброжелательные, открытые, очень гостеприимные люди, они приняли нас, как родных. Семья Коллинс устроила сегодня для всех встречу: мы делали барбекю, играли в игры, общались. Это было круто! Чувствовать себя в десятках тысяч километров от дома желанным гостем и дорогим другом – этим всегда отличались фестивали ЮНЕСКО. И чтобы ни говорили, для настоящей дружбы нет границ», – сообщили юные артисты своим подписчикам в Инстаграме.

⠀



В Америке «Ровесники» не впервые. В 2014 году ансамбль был признан лучшим коллективом от России на международном фестивале под эгидой ЮНЕСКО.