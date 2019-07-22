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сегодня, 11:20 14

Мы не знаем, что у него внутри: пельмень убрали из водоема парка Дружбы

Мы не знаем, что у него внутри: пельмень убрали из водоема парка Дружбы
Фото: Амур.инфо

10-килограммовый арт-объект – пельмень, который творческая молодежь Благовещенска выпустила в один из водоемов парка Дружбы, – убрали из озера. Соответствующее решение принято дирекцией парка, так как ни изготовление, ни установка с ними согласованы не были.

Как сообщало Амур.инфо, памятник пельменю творческая молодежь Благовещенске выпустила на воду в воскресенье, 21 июля. Пробыл он там недолго: до утра 22 июля. Как рассказали в дирекции, на то, чтобы убрать из водоема пельмень весом 10 килограммов пришлось потратить час.

«Любой объект, который устанавливается в парке, должен быть представлен для согласования: эскизы, материал, из которого изготовлен. Мы готовы на диалог и все вопросы решаем. Его расположили на озере, а вода у нас может что угодно с любым материалом делать, и во что превратится данный объект, неизвестно. Кроме того, мы не знаем, насколько безопасен материал, из которого изготовлен этот пельмень и что у него внутри. Даже в автобусе предупреждают про оставленные вещи.

Несмотря на то, что объект креативный, он не представляет собой никакого эстетического вкуса, не выражает никакой символики, неправильно его выражать как символ дружбы Китая и опускать это в водоем. Это практически загрязнение водоема. Спускать какие-то объекты в воду даст повод любому жителю прийти и что-то туда опустить, и неважно, что это и для чего – лишь бы проявить себя и сделать фото на этом фоне», – так ситуацию прокомментировала заведующая парком Дружбы Елена Мосиенко.

Сейчас 10-килограммовый арт-объект находится на складе парка. В дирекции готовы отдать его владельцам. Между тем непонятно, планируют ли те его забирать. Член инициативной группы по реконструкции парка Дружбы Яна Кольцова рассказала по телефону, что не имеет к установке этого арт-объекта никакого отношения, но знает авторов. По ее словам, никакие комментарии по этому поводу они давать не хотят, и для них «этот проект закрыт».

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#культура #отдых

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В Благовещенске появился новый арт-объект – 10-килограммовый пельмень
Комментарии
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  • Написатель

    Написатель
    3 часа назад



    так ситуацию прокомментировала заведующая парком Дружбы Елена Мосиенко.



    фига себе. у парка даже заведующая есть?

    а чё там постоянно бардак тогда твориться. а директор ОКЦ идеи у народа спрашивает, как пруд облагородить?

    чё тогда заведующая делает? вокруг ходит и хулюганов гоняет?

  • nerro

    nerro
    3 часа назад







    чё тогда заведующая делает?



    Пельмени из воды вытаскивает :)

  • nerro

    nerro
    3 часа назад



    Это практически загрязнение водоема. Спускать какие-то объекты в воду даст повод любому жителю прийти и что-то туда опустить...



    А даа года подряд водяными фонариками водоём засорять - это нормально было? надеюсь, в этом году этот массовый психоз не повторится.

  • ФЕЯ-ЭНИ

    ФЕЯ-ЭНИ
    2 часа назад

    Многоуважаемая дирекция парка , вот какая проблема назрела, и у же не первый год, это плавучие домики для уток,

    которые там ежегодно выводят своих птенцов. А как итог того, что им негде спрятаться от детей и собак, они гибнут.

    Почему бы не обустроить эти плавучие домики и пусть возвращаются туда утки ежегодно и будут с удовольствием там жить, а не со страхом носится от ужаса не зная где спрятать утят от любопытных.

    Обьявите конкурс и эти домики вам обойдутся совершенно бесплатно, умелые жители города будут рады поучаствовать.

  • lev4ik

    lev4ik
    2 часа назад

    Чтобы не повторялось- нужно администрации парка написать заявление на любителей пельменей в соответствующие органы. Достойный штраф деятелям,выкинувшим 10 кг мусора в водоем,должен будет предостеречь их последователей от необдуманных действий в будущем.

  • lev4ik

    lev4ik
    2 часа назад

    ФеяЭни,очень хороший проект. Думаю,администрация пойдет Вам навстречу,при соблюдении всех сан. норм,конечно.

  • OT

    OT
    2 часа назад

    Да наглость это рекламная. Нет на рекламщиков никаких законов вот и беспредельничают.

  • Landyush

    Landyush
    1 час назад

    Вот и правильно, что убрали. Непонятный пельмень плавает в пруду, это, что - креатив? Красота? Искусство? Самим авторам нафиг не нужен пельмень, так зачем он горожанам тем более

  • В Сковородине/Амуринфе

    В Сковородине/Амуринфе
    1 час назад

    ФЕЯ-ЭНИ

    В Сковородине/Амуринфе

    ФЕЯ-ЭНИ

    Многоуважаемая дирекция парка , вот какая проблема назрела, и у же не первый год, это плавучие домики для уток,

    которые там ежегодно выводят своих птенцов. А как итог того, что им негде спрятаться от детей и собак, они гибнут.

    Почему бы не обустроить эти плавучие домики и пусть возвращаются туда утки ежегодно и будут с удовольствием там жить, а не со страхом носится от ужаса не зная где спрятать утят от любопытных.

    Обьявите конкурс и эти домики вам обойдутся совершенно бесплатно, умелые жители города будут рады поучаствовать.



    и зоошизе по скворечнику на шуруп к голове



    ты со своей башки то отвинти скворечники.



    не переживайте, на всех хватит, горожане то умелые

  • димос

    димос
    1 час назад

    Страшно,очень страшно. Мы не знаем, что у него внутри, если бы мы знали, но мы не знаем. Страшно,очень страшно.

  • ay

    ay
    1 час назад

    Взрывотехников подключали? Никто же не подумал, что там (в пельмене) может быть бонба, и могут быть жертвы. Да?

  • Барабака

    Барабака
    1 час назад

    Домик для уток был бы уместнее, да.

  • brb

    brb
    45 минут назад

    БарабакаДомик для уток был бы уместнее, да.


    Дырок наковырять, вот вам и домик. Заодно узнали бы чё там внутри.

  • Энн

    Энн
    17 минут назад

    Жители микрахи, забудем временно про пельмень, скажите, а какая там ситуация с плавающими фонтанами?

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