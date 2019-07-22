Мы не знаем, что у него внутри: пельмень убрали из водоема парка Дружбы

Фото: Амур.инфо

10-килограммовый арт-объект – пельмень, который творческая молодежь Благовещенска выпустила в один из водоемов парка Дружбы, – убрали из озера. Соответствующее решение принято дирекцией парка, так как ни изготовление, ни установка с ними согласованы не были.

Как сообщало Амур.инфо, памятник пельменю творческая молодежь Благовещенске выпустила на воду в воскресенье, 21 июля. Пробыл он там недолго: до утра 22 июля. Как рассказали в дирекции, на то, чтобы убрать из водоема пельмень весом 10 килограммов пришлось потратить час.

«Любой объект, который устанавливается в парке, должен быть представлен для согласования: эскизы, материал, из которого изготовлен. Мы готовы на диалог и все вопросы решаем. Его расположили на озере, а вода у нас может что угодно с любым материалом делать, и во что превратится данный объект, неизвестно. Кроме того, мы не знаем, насколько безопасен материал, из которого изготовлен этот пельмень и что у него внутри. Даже в автобусе предупреждают про оставленные вещи.

Несмотря на то, что объект креативный, он не представляет собой никакого эстетического вкуса, не выражает никакой символики, неправильно его выражать как символ дружбы Китая и опускать это в водоем. Это практически загрязнение водоема. Спускать какие-то объекты в воду даст повод любому жителю прийти и что-то туда опустить, и неважно, что это и для чего – лишь бы проявить себя и сделать фото на этом фоне», – так ситуацию прокомментировала заведующая парком Дружбы Елена Мосиенко.

Сейчас 10-килограммовый арт-объект находится на складе парка. В дирекции готовы отдать его владельцам. Между тем непонятно, планируют ли те его забирать. Член инициативной группы по реконструкции парка Дружбы Яна Кольцова рассказала по телефону, что не имеет к установке этого арт-объекта никакого отношения, но знает авторов. По ее словам, никакие комментарии по этому поводу они давать не хотят, и для них «этот проект закрыт».