В Свободном автомобиль сбил двух мужчин и уехал (фото)

Вечером 21 июля в Свободном произошло ДТП, в котором пострадали пешеходы. На них совершил наезд автомобиль, после чего водитель скрылся с места аварии.

Как рассказали ИА «Амур.инфо» в управлении ГИБДД по Амурской области, по предварительным сведениям, происшествие случилось около 22:15 в районе дома № 17/6 по улице Ленина. Неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем, сбил двух мужчин – 1987 и 1990 годов рождения. Пострадавшие получили травмы и были доставлены в лечебное учреждение.

Полицейские устанавливают все обстоятельства этого ДТП. Стражи порядка просят откликнуться свидетелей, очевидцев происшествия. Информацию можно сообщить в дежурную часть МО МВД России «Свободненский», телефон: 8 (41643) 55-69-8.

Инстаграм-паблик svbnews отмечает, что, по неподтвержденным данным, водитель находился за рулем машины Honda черного цвета. Об этих же марке и цвете автомобиля пишет Gzt-sv.ru. Портал со ссылкой на горожанина, который наблюдал за происходящим из окна дома, сообщает, что водитель авто, сбившего пешеходов, «остановился, посмотрел и поехал дальше». Пострадавшие доставлены в городскую больницу.

Фото: instagram.com/svbnews, gzt-sv.ru