Бывший благовещенский полицейский пойдет под суд за мошенничество

В Благовещенске будут судить бывшего сотрудника полиции. Он обвиняется в покушении на мошенничество. Работая в полиции, он пообещал человеку, что за деньги сможет избавить его от уголовной ответственности.

По версии следствия, обвиняемый, являясь сотрудником МО МВД России «Благовещенский», с конца января по конец февраля текущего года, используя свое служебное положение, ввел в заблуждение гражданина, в отношении которого проводилась доследственная проверка. Сотрудник полиции пообещал мужчине повлиять на результат указанной проверки, чтобы последнему удалось избежать уголовной ответственности. Взамен обвиняемый получил 30 тысяч рублей – это часть ранее оговоренной суммы в размере 110 тысяч рублей.

Сразу после передачи денег полицейского задержали сотрудники управления ФСБ России по Амурской области. «По этой причине бывшему оперуполномоченному полиции не удалось распорядиться полученными деньгами, тем самым он не довел преступление до конца по независящим обстоятельствам», – сообщает прокуратура Амурской области.

В отношении бывшего сотрудника полиции возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30, части 3 статьи 159 УК РФ «Покушение на мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере». В настоящее время расследование уголовного дела закончено, прокуратура Благовещенска утвердила обвинительное заключение и направила материалы в суд.

В соответствии с Уголовным кодексом РФ, за совершение указанного преступления суд может назначить до шести лет лишения свободы.