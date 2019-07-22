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22июля
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сегодня, 10:22 0

В Благовещенске выпало более половины декадной нормы осадков

В Благовещенске выпало более половины декадной нормы осадков
Фото: Амур.инфо

В Амурской области сохраняется дождливая погода. В Благовещенске 21 июля выпало 26 миллиметров осадков, что составляет более половины декадной нормы.

За ночь 22 июля в областном центре осадков выпало меньше – 2 миллиметра. Итого – 28 миллиметров за период с 21 июля по ночь 22-го.

Много осадков за ночь 22 июля досталось поселку Береговой Зейского района – 35 миллиметров, поселку Лопча Тындинского района – 31 миллиметр. В городе Сковородино Сковородинского района за ночь 22 июля выпало 25 миллиметров осадков, в селе Мазаново Мазановского района – 7 миллиметров.

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#погода

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