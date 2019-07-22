Благовещенцев напугал неожиданный фейерверк (видео)

В областном центре Приамурья вечером в воскресенье, 21 июля, грянули оглушительные залпы. Так как горожане не ждали фейерверка – общегородских праздничных мероприятий в минувшие выходные не предполагалось, – многие были встревожены неожиданным шумом.

Салют начался около 21:30. «Мы живем в районе Ленина – Пионерской и фейерверки на площади хорошо видны из окон. А тут фейерверка не видно, гремят страшные залпы. Мы переполошились», – признается читательница Амур.инфо.

По информации читателей, фейерверк устроили в районе улиц Краснофлотской – Кузнечной. «Ничего себе салют – бахают на "Дружбе", у нас сейчас окна все повылетают! Машины орут, стекла трясутся», – рассказали читатели. «Как будто полгорода взорвали! Что происходит?!» – возмутилась горожанка.

«На конечной "пятерки" тоже слышно», «Даже на Ленина – Первомайской было слышно», – сообщают читатели. «В районе педуниверситета бахали, весь район в дыму. И причем самое странное – порохом не пахнет», – отметил житель города.

Чей праздник сопровождался мощным фейерверком, установить пока не удалось. Редакция Амур.инфо обратилась за комментарием в администрацию Благовещенска.