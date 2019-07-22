В Зейском районе объявлен режим ЧС: размыты дороги, поселок в изоляции (видео)

Фото: Амур.инфо

В редакцию Амур.инфо поступают видео о ситуации в Зейском районе. Сильные дожди подтопили населенные пункты, в том числе город Зея. Поселок Гулик оказался в полной изоляции.

«Циклон отрезал жителей села Гулик Зейского района от связи с внешним миром. Перемыло дорогу, связывающую село с городом. Перемыло и дорогу к мосту со стороны села», – сообщил Амур.инфо местный житель.

Подтопленным оказался и город Зея. Жители прислали в редакцию Амур.инфо видео с последствиями ливня за 20 июля и кадры вечернего дождя 21 июля.

«В результате прохождения циклона зарегистрировано 2 опасных явления. В городе Зея выпало 59 миллиметров осадков за 12 часов и в поселке Огорон – 52 миллиметра за 12 часов. В результате прохождения циклона в городе Зея оказались подтопленными 16 дворовых территорий. На данный момент организована работа административных комиссий», – сообщил Антон Остапенко, начальник Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Амурской области.

Как сообщает инстаграм-аккаунт портала «Зейские вести», в Зейском районе введен режим ЧС. 21 июля прошло заседание КЧС.

По информации ГУ МЧС России по Амурской области, в Зейском районе за выходные размыло еще два участка дорог – один участок на автодороге город Зея – поселок Гулик, в 5 километрах от города, и один участок на автотрассе город Зея – поселок Поляковский, на 21 километре от Зеи. Всего в Зейском районе размыло пять участков автомобильных дорог местного значения.

В полной изоляции находится поселок Гулик. Без автосообщения остался поселок Огорон. Сейчас туда можно добраться на железнодорожном транспорте. Также автомобили не могут добраться до поселка Береговой. С населенным пунктом налажено паромное сообщение.

По данным спасателей, в населенных пунктах Зейского района имеется запас продовольствия, медикаментов и горюче-смазочных материалов на срок до 10 суток автономного пребывания.

В ликвидации последствий дождевого паводка в Зейском районе задействовано 54 человека, 12 единиц техники, в том числе от МЧС России 24 человека, 3 единицы техники. На месте работают пожарные ФГКУ «10 ПЧ ФПС по Амурской области» города Зея и отдельного поста села Овсянка ФГКУ «10 ПЧ ФПС по Амурской области», спасатели поисково-спасательного отряда города Зеи.