Лентяям тут не место: как бизнесмен из Благовещенска стал гастарбайтером в Южной Корее

Бросить маленький бизнес и уехать работать разнорабочим в Южную Корею – Андрей Корбан в свои 35 сделал это. И он ни капли не пожалел, так как теперь получает в два раза больше, чем от бизнеса в России. Сколько можно зарабатывать в Южной Корее, какие трудности там поджидают и собирается ли Андрей возвращаться на родину – читайте в материале «Афиши».

Почему Южная Корея

В Благовещенске Андрей получил образование религиоведа, но вместо работы по специальности предпочел открыть небольшой бизнес. Особых успехов он не принес, только маленькую прибыль. Поэтому было принято решение отправиться в Южную Корею на заработки.

– Глядя на свой небольшой магазин, я заметил, что население стало жить намного беднее. Людям денег не хватает. И я тоже ощутил эту нехватку денег на себе. Поэтому и был вынужден поехать на заработки, так как нужно было платить ипотеку – 22 000 рублей в месяц – и еще несколько крупных кредитов. От бизнеса получал около 50 тысяч рублей – это ничтожно мало. Бизнес пришлось закрывать, уже находясь в Корее. ИП я так и не закрыл, может, еще пригодится. Никакого риска, уезжая, я не чувствовал, так как жены и детей у меня нет и никогда не было. Остались в Райчихинске только родители, которые собираются переезжать из области.

О работе в Корее узнал случайно из СМИ. Были еще знакомые. Некоторые из них заработали в Корее приличные деньги и вернулись в Россию. Но есть и те, кто, наоборот, ушел в минус. Я решил все же рискнуть и пока не жалею об этом.

Проблемы с таможней

– Попасть в Южную Корею гражданин РФ без визы может сам, так как между нашими странами существует двухмесячный безвизовый режим. Я как человек, не знающий корейского языка, побоялся ехать наобум, за что был наказан как рублем, так и местом работы.

Для того чтобы найти хорошую работу, обратился в фирму во Владивостоке, которая обещала помочь с трудоустройством в Корее. Я пришел в эту фирму, мы заключили договор. Согласно условиям, мне покупают билет, а на месте предоставляют агента, который предложит несколько вариантов работы и объяснит, как доехать до той, которую я выберу. В фирме мне дали билет, рассказали, как себя вести на таможне и что говорить, забронировали фиктивно гостиницу и также дали фиктивный обратный билет – без брони гостиницы и билета на таможне не пропускают.

Гарантии на то, что вы пройдете таможню – вам никто не даст, так как вы едете по туристической визе и в случае подозрений вас легко отправят обратно в Россию. Прилетев на место, несколько человек из нашего самолета на таможне вызвали в комнату допроса. Их, скорее всего, депортировали.

Первый опыт работы

– Без рабочей визы я могу работать только разнорабочим и нелегально. 98 % людей, работающих таким способом, – гастарбайтеры. Я приехал, связался с агентом, и он меня послал на остров Чеджудо. Добирался туда за свой счет. Там, таких, как я, было очень много не только из России, но и из стран СНГ. Все мы были одинаковы только в одном – нам пообещали хорошую работу и большие деньги, но на деле все оказалась не так. Нам дали работу – собирать лобу в 800-килограммовые мешки, а потом обрабатывать ее и обрезать. Назначили определенную сумму за мешок, но по итогу очень сильно надурили: заплатили не за все дни и даже не всем. Если кто-то не хотел работать дальше, им обещали выслать деньги на карту, но в итоге никто их не получил. Я отработал ровно один месяц и мне заплатили всего пятьдесят тысяч рублей, если переводить на рубли. Для Кореи это очень мало. Я уехал и нашел работу в городе Мокпо. Живу и работаю на Арбайте (место в Южной Корее, где люди без рабочей визы предлагают свои услуги по низкоквалифицированной работе – Прим. ред.).

Работу нашел через Facebook. Подсказал москвич, работающий здесь. Первый месяц я жил в Чимчильбане – чем-то похоже на баню и мотель в одном месте. Так как я не мог снять себе жилплощадь, пришлось жить так.

Работа на Арбайте

– Здесь Арбайты на каждом углу. Это места, где собирается рабочая сила, которую можно арендовать на один день. Сюда приходить нужно в 5:45. У каждого Арбайта есть свой начальник, но иностранцев большинство из них не берут либо берут только тех, кто хорошо владеет корейским языком.

Я корейский не выучил, знаю только основные фразы, но хорошо говорю на английском и знаю китайский. Китайцев, кстати, тут очень много. Мне повезло, я нашел Арбайт, где берут и без знания корейского. Сам начальник заведения имеет договоренности с людьми, которым нужны рабочие. Иногда просто приезжают корейцы и говорят о том, кто им нужен и на какую работу. Нас забирают, и мы работаем там оговоренное время. Начальник предлагает работу всем. Русские и монголы в приоритете на тяжелую работу. В Арбайте действует негласное правило: неважно, какая работа, но лучше от нее не отказываться, иначе потом тебя вообще могут перестать брать куда-либо. Иногда даже начальник не говорит, какая работа, чтобы все не отказались, а просто назначает людей. Рабочую силу разбирают с 7 до 8 утра. Если тебя не взяли на работу в это время, то велика вероятность остаться в этот день вообще без работы.

На умственный труд, конечно же, никого не отправляют. Работа физическая, но разная. Могут отправить на поля, собирать урожай или отправят на стройку – таскать песок или выполнять погрузочные работы. Есть работа, где от тебя вообще особо ничего не требуется. Например, есть профессионал по установке кондиционеров. И ты просто ему помогаешь: подай, унеси, убери, подержи. Для меня самая любимая и интересная работа – строительство беседок, работа средняя по степени тяжести, но интересная.

Часто даже местные жители приходят и благодарят за помощь в строительстве. Система оплаты везде разная. На нашем Арбайте такие условия: если тебя забрали на работу с утра и ты отработал до пяти часов, то это стандартный рабочий день. Дальше можешь отказаться от работы либо продолжить выполнять ее за дополнительную плату. Работодатель всегда кормит рабочих завтраком и обедом. Даже если разнорабочего взяли на час, то работодатель обязан заплатить за половину рабочего дня. Если вышел рабочий после обеда, хоть даже на час, то работодатель оплачивает полностью рабочий день.

Арбайты делятся на женские и мужские, но женских очень мало, и в них ниже зарплата. Обычно женщины работают на полях, официантками, горничными.

Я хочу устроиться на завод – это единственный вид постоянной работы, который доступен для нелегалов. Там есть фиксированный оклад и нормальные условия труда.

Сколько можно заработать

– В России грузчики получают 150-200 рублей в час. В день при работе без перерывов и самостоятельных обедах можно заработать максимум 2 000 рублей. В Южной Корее за день можно заработать минимум 5 500 рублей. Часто работодатели дают больше на 500-1 000 рублей. 550 рублей мы отдаем начальнику Арбайта, а все остальное остается нам как честно заработанное. Каждый рабочий день я записываю: сколько заработал и на какой работе. За май я работал 18 дней и получил примерно 93 500 рублей. В июне я отработал также 18 дней и заработал 120 000 рублей. Если я устроюсь на постоянную работу на завод, то смогу зарабатывать минимум 120 тысяч.

Сейчас мы вдвоем с таким же работягой, как я, снимаем однокомнатную квартиру с приличным ремонтом и всеми удобствами, плюс я откладываю приличные суммы. На еду тратим минимум, покупаем только самое необходимое. Я не говорю, что кого-то тут ждут и все станут миллионерами, приехав в Корею. Это сложно морально и физически, все проходит путем проб и ошибок. Я не чувствую себя комфортно, ведь работа в любой момент может исчезнуть.

Кухня и культура

– Как правило, на обед вывозят рабочих в кафе за счет работодателя. В этих кафешках люди сидят на полу, обувь принято снимать на входе. Обедают они палками и ложками, но я до сих пор не научился есть палочками, поэтому ношу с собой вилку (смеется).

Корейская кухня – это вкусно и специфично. Но я не в восторге от нее. У них другие представления о вкусности блюд: мясо почти всегда сладкое, никаких пирожков и пянсе я не видел. В Благовещенске якобы корейские блюда на каждом углу, но это просто выдумка. Никогда и ни в одном кафе не давали нам «корейскую» морковку. Нет такого блюда в Корее. В кафе вам, как правило, подают острый суп, вареный рис, и в комплекте идут сопроводительные блюда, закуски. Приносят 5-6 маленьких тарелочек с блюдами. Если вы съели что-то и вам понравилось, то вы можете попросить добавку, и с вас денег не возьмут. Дома мы не шикуем, покупаем, как правило, продукты по акции. Готовим дома толченку – такой прям рай для желудка. Стараемся готовить блюда, близкие к русской кухне.

В свободное время гуляю по городу, хожу в компьютерные клубы, которых очень много в городе. Там собираются не только школьники, но и люди других возрастов.

Два месяца, а что дальше?

– Срок безвизового пребывания в Корее – 60 дней. Можно выехать на 59-й день и вернуться снова, но уже на 30 дней. После этого должно пройти три месяца, и тогда вы сможете повторить этот путь снова. Либо можно уже получать визу. Я сделал себе визу, которая не дает мне права работать, но находиться в Корее можно. Каждые три месяца я продлеваю ее. В Корее работаю уже полгода и не жалею.

Возвращаться в Россию насовсем я в ближайшее время не планирую. Моя задача – рассчитаться с долгами и накопить хоть какую-то сумму Жить от кредита до кредита я устал. Если даже мне не продлят визу, я останусь нелегалом. Если без визы поймают на работе, то отправят в миграционную тюрьму и депортируют.

Если вдруг кто захочет все же поехать работать в Корею, то лентяям тут не место.