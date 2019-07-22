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В Великобритании чайка похитила чихуахуа

В Великобритании чайка похитила чихуахуа
Фото: cocoparisienne с сайта Pixabay

Пес гулял в саду вместе с хозяином, когда чайка похитила его. Птица спикировала на пса по кличке Гизмо, схватила его клювом и улетела с ним.

«Мой парень был в саду в то время, развешивал белье, как вдруг он увидел, что чайка пикирует вниз. Она унесла Гизмо довольно далеко, поскольку мы не могли его больше разглядеть. Я не знаю, сбросила ли она его и где он сейчас», – рассказала хозяйка пса Бекка Хилл.

У Бекки было три собаки породы чихуахуа, но теперь осталось лишь двое. Корично-белого Гизмо пытаются найти, но пока поиски не приносят результатов.

В 2012 году похожий случай был в Литве. На пляже Клайпеды хозяин прогуливался со своей карликовой собачкой. Он на секунду отвлекся, но этого времени чайке хватило, чтобы схватить животное. Птица унесла собаку в море.

Известно, что чайки едят практически все. Они обычно питаются моллюсками и рыбой, но могут найти что-то съедобное для себя в пищевых отходах. В курортных городах пернатые достаточно избалованы. Они нередко выхватывают еду прямо из рук зазевавшихся туристов. Во многих странах мира с агрессивными птицами ведется активная борьба, сообщает «360».

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#животные #происшествия #юмор

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