BBC News сделала видео с подборкой пословиц и поговорок Путина

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Русская служба BBC News на своем ютуб-канале опубликовала видеоролик, состоящий из многочисленных пословиц и поговорок, которые во время различных мероприятий цитирует Владимир Путин. Отмечается, что некоторые из них президент России использует особенно часто.

В общей сложности в видео, которое длится две с половиной минуты, вошли 32 пословицы и поговорки. Среди них: «Дают – бери, бьют – беги»; «Встречают по одежке, а провожают по уму»; «Гладко было на бумаге, да забыли про овраги»; «Нет худа без добра»; «Сделал дело, гуляй смело»; «Сила есть – ума не надо».

Как следует из ролика, некоторые изречения Владимир Путин особенно любит, к примеру: «Если бы у бабушки были определенные половые признаки, она была бы дедушкой», а также фразеологизм «Сапоги всмятку».

Уточняется, что поговорками Путин высказывает раздражение, говорит о противоречиях в организации власти, комментирует ситуацию на Украине. Две пословицы в ролике – зарубежного происхождения: сербская про необходимость держаться вместе для победы и китайская – про то, что нужно забраться выше, чтобы увидеть больше.

Ролик был опубликован 18 июля. За это время его посмотрели больше 44 тысяч человек.