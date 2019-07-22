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сегодня, 09:36 2

Амурчанка совершила преступление, возвращаясь домой из колонии

Амурчанка совершила преступление, возвращаясь домой из колонии
Фото: pixabay.com

Белогорский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении 30-летней жительницы села Среднебелая Ивановского района. Ее обвиняли в краже вещей пассажира поезда.

Установлено, что в ноябре 2018 года женщина освободилась из исправительной колонии, расположенной в Хабаровском крае, где отбывала наказание за преступления, предусмотренные статьей 119 УК РФ (угроза убийством или причинение тяжкого вреда здоровью), статьей 158 УК РФ (кража). Однако по пути домой в пассажирском поезде амурчанка вновь совершила кражу имущества, принадлежащего пассажиру. Ему был причинен ущерб на сумму более 11 тысяч рублей. Впоследствии часть похищенного была возвращена. Потерпевший заявил иск на сумму 2 500 рублей.

В ходе предварительного расследования женщине была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, которую она нарушила, скрылась от органов предварительного следствия, в связи с чем ее объявили в розыск.

Суд приговорил амурчанку к лишению свободы на 2 года, с отбыванием наказания в колонии общего режима. Также с нее взыскали 2 500 рублей в счет возмещения причиненного ущерба. Решение еще не вступило в законную силу, сообщается на сайте Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

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Комментарии
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    2 минуты назад

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    Украл, выпил в тюрьму, украл, выпил в тюрьму... Романтика...

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