Злоумышленники отобрали у безработного 5 миллионов: обзор прессы

На освоение Луны необходимо 15 миллиардов ежегодно; чиновника, недавно переехавшего из Москвы в Южно-Сахалинск избили в кафе; цены на красную рыбу и икру в России в этом году вырастут приблизительно на 25-30 %. Газеты читал ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

Очень интересно

Листая сегодняшнюю – довольно малочисленную – прессу, натолкнулся в «Известиях» на сообщение о том, что в одном из подмосковных научных центров завершился проект SIRIUS – имитация пребывания на Луне. Эксперимент длился 4 месяца, и участвовали в нем шесть человек. Согласно сценарию эксперимента, «космонавтам» надлежало «долететь» до спутника Земли, обосноваться там, создать условия для обороны от конкурентов и базу для последующих экспедиций. Непременным условием было выполнение тестов по изучению отношений в разнополом коллективе. Что жалко, так это то, что результаты тестов не опубликованы.

Вышедшие из лунолета участники первым делом попросили блюда, которых не было в рационе эксперимента.

И тут память обратила меня в детство, к журналу «Мурзилка», в котором публиковалась поэма о полете Терешковой. Вернувшись на Землю «Чайка» (позывной Терешковой), отвергнув преподносимые деликатесы, сказала: «Дайте хлеба мне немножко вместе с жареной картошкой». И порадовавшись за свою память, я перешел к другой статье о Луне.

Напишут же такое

Другая «лунная» статья опубликована в «Панораме». В ней рассказывается, что заведующий лабораторией геохимии Луны и планет Института геохимии и аналитической химии РАН Евгений Слюта подсчитал примерную стоимость доставки грузов и экипажей на Луну при ее освоении.

По словам специалиста, на первом этапе освоения спутника Земли вышеуказанные траты будут составлять не менее 15 миллиардов долларов ежегодно! Уточняется, что для обеспечения транспортных перевозок с Земли на спутник может понадобиться примерно 200 тонн кислорода и 50 тонн водорода каждый год. И это, не считая сухарей и тушенки. Вышеуказанная сумма, как считает ученый, ставит под вопрос целесообразность освоения Луны.

Полный абзац

На этом космическую тему я заканчиваю и перехожу к нашим обычным, понятным, привычным земным заботам и проблемам. Так, например, в «Тихоокеанском обозрении» пишут о том, что на Сахалине побили зампреда тамошнего регионального правительства 38-летнего Константина Подберезного. Побили, надо сказать за дело: чиновник, недавно перебравшийся в Южно-Сахалинск из Москвы, в местном кафе, изрядно накачавшись, начал приставать к девушкам, что не понравилось суровым сахалинским парням. Потерпев поражение в драке, пьяный чиновник орал что-то вроде «Я всех вас сгною».

Вспоминается, как однажды в Амурской области некая не совсем трезвая высокопоставленная чиновница, срывая с бедных гаишников погоны, сулила оставить их без сапог. Ну ничего не меняется в этом мире, да?

Вам статья

Читая «Российскую газету», я совсем было вознамерился озвучить статью о том, что Минпромторг предложил не считать пиво алкогольным напитком (что, понятно, подразумевает значительное послабление в торговле им), но взгляд мой упал на материал о том, что в Москве злоумышленники ограбили очередного (уже какого по счету!) безработного. Грабители, брызнув в лицо потерпевшего чем-то из баллончика, отобрали у него рюкзак, в котором было почти 5 миллионов рублей. По этому факту, пишут, возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».

«Но разбой ли это?» – думал я, встретившись глазами с другой статьёй этой же газеты.

На посошок

А в другой статье говорится о том, что специалист агентства по рыболовству Александр Савельев заявил, что цены на красную рыбу и икру в российском государстве в текущем году вырастут приблизительно на 25-30 %. Это при том, что они уже выросли практически в два раза.

Вот это, я понимаю, разбой. Грабеж в натуральном виде. Это не жалкие 5 миллионишков рублей, отнятых какими-то гопниками. Вы согласны?