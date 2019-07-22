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Найдено тело девочки, утонувшей в Архаре

Найдено тело девочки, утонувшей в Архаре
Фото: Амур.инфо

21 июля было обнаружено тело 11-летней девочки, которая утонула в реке в поселке Архара Архаринского района. Тело нашли в районе железнодорожного моста.

Как рассказали ИА «Амур.инфо» в пресс-службе Амурского центра ГЗ и ПБ, труп обнаружил сотрудник вневедомственной охраны, охранявший железнодорожный мост. Это произошло примерно в 6 километрах вниз по течению реки от места, где пропала девочка.

Как сообщало агентство, трагический случай произошел 14 июля. По предварительной информации, девочка купалась в реке Архаре вместе с подругами, пошла на глубину, и ее снесло течением. Велись поисковые работы, на месте работали водолазы.

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