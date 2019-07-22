На погоду в Амурской области по-прежнему влияет циклон: прогноз на 22 июля
22 июля в Амурской области облачно с прояснениями, дожди, местами сильные, ливни, грозы. Ветер южный юго-восточный, в северных районах – восточный, северо-восточный, при грозе с порывами 15-20 метров в секунду.
Температура воздуха – 23...28, в северных районах 15...20, местами до 25.
В Благовещенске облачно с прояснениями, кратковременный дождь, возможно гроза. Ветер дует с юга со скоростью 7-12 метров в секунду. Воздух прогреется до 26...28 градусов, сообщает Амурский гидрометцентр.
Просмотров всего: 483