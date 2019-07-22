Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
22июля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 08:49 0

На погоду в Амурской области по-прежнему влияет циклон: прогноз на 22 июля

На погоду в Амурской области по-прежнему влияет циклон: прогноз на 22 июля
Фото: pixabay.com

22 июля в Амурской области облачно с прояснениями, дожди, местами сильные, ливни, грозы. Ветер южный юго-восточный, в северных районах – восточный, северо-восточный, при грозе с порывами 15-20 метров в секунду.

Температура воздуха – 23...28, в северных районах 15...20, местами до 25.

В Благовещенске облачно с прояснениями, кратковременный дождь, возможно гроза. Ветер дует с юга со скоростью 7-12 метров в секунду. Воздух прогреется до 26...28 градусов, сообщает Амурский гидрометцентр.

Просмотров всего: 483

#погода

распечатать


Происшествия

В Китае от разлива рек пострадали населенные пункты возле Хэйхэ
Общество 1

Дожди продолжаются: прогноз погоды в Амурской области на 22 июля
Происшествия 6

Десятки единиц техники участвуют в Благовещенске в ликвидации последствий непогоды
Общество

Ливни, грозы: прогноз погоды в Приамурье на 21 июля
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь