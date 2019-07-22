Краевед Валентина Кобзарь раскрыла вековые секреты центра Благовещенска

Старинная мостовая, обнаруженные в ходе реконструкции печи и камин, утраченные балкончики и скрытый арочный проезд. Эти и другие тайны самого центра Благовещенска — квартала в квадрате улиц 50 лет Октября-Амурская-Пионерская-переулок Волошина — раскрыла благовещенский журналист и краевед Валентина Кобзарь. Ее пешая экскурсия была посвящена Амурскому базару, который существовал с царских времен до 1980 года, после чего на его месте были построены универмаг и почтамт. На экскурсию собралось почти сто человек.

Валентина Кобзарь несколько лет изучала историю города, перелистала подшивки всех местных газет вековой давности, поработала в архивах и составила тематические экскурсии. Город она делит на небольшие участки, однако, даже один квартал удается обойти не меньше, чем за час — столько интересной информации выдает экскурсовод.

Благовещенск, будучи торговым городом, всегда отличался большим числом торговых точек. В 1910 году здесь было свыше 900 магазинов и лавок. Порядок уличной торговли был такой: управа оборудовала места и сдавала их в аренду. На главном базаре было выстроено 6 пакгаузов. Торговали всем: были мясо, хлеб, овощи, сани и многое другое. В амурских газетах есть свидетельства о том, что некоторые хитрые торговцы зимой продавали «дутых поросят»: туши накачивали воздухом и замораживали. При разморозке туша уменьшалась.

На Амурском базаре было много дичи: кабаны, козы, куропатки. Продавали рыбу только благородных сортов, красную, а ротанов и карасей здесь не было.

В 1907 году началось строительство Амурской железной дороги, продукты быстро начали дорожать — на базаре всю провизию скупали для «вахтовиков». На строительстве работало одновременно до 50 тысяч человек.

Активная торговля шла и в окрестных домах. Например, на углу современной Пионерской и Амурской в 1907 году был построен магазин братьев Малаховых. Рядом возник торговый дом крупнейшего мукомола Василия Алексеева. Под вензелями свешивался балкон, в советское время его ликвидировали, а под балконом был арочный сквозной проезд. Сейчас там размещено кафе.

На втором этаже здания была кондитерская Алексеева. При реконструкции новые владельцы удалили штукатурку и нашли заложенную печь и камин — с «родными» чугунными дверцами. Печи восстановлены, их может посмотреть любой желающий. На втором этаже вновь работает кондитерская с брендом Алексеева.

Из интересных находок — участок старинной мостовой на переулке Волошина, рядом с магазином «Меркурий». Брусчатка была обнаружена при расчистке асфальта, ее сохранили. Магазин, где сейчас торгуют разными товарами, и где разместилось кафе, прежде был домом Игнатова. Он — один из самых красивых в Благовещенске.

«Почему так приятно смотреть на старинные дома? Потому что они сделаны по индивидуальным проектам и выстроены хорошими мастерами. Такие дома — сами по себе произведения архитектурного искусства. И важно в примыкающей новой архитектуре сохранять взятый стиль. Что в нашем городе происходит далеко не всегда», — отметила краевед Валентина Кобзарь.

В ходе пешей экскурсии участники осмотрели бывшие магазины братьев Платоновых, Малаховых, Косицыных, Чурина, Ождженского, Кувшинова и других, а также узнали, чем в них торговали сто лет назад и какие архитектурные особенности сохранили здания.

Следующая экскурсия краеведа Валентины Кобзарь пройдет в субботу, 27 июля в 17 часов. Сбор — у Общественно-культурного центра. Продолжительность экскурсии — около часа.

Пешеходные познавательные прогулки в Благовещенске проходят в рамках проекта «Народный экскурсовод», который стартовал в Благовещенске 2 июня, в день 163-й годовщины основания города.

Подробнее об экскурсии – в рубрике Натальи Наделяевой «Культпросвет».