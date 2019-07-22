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22июля
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сегодня, 08:09 0

В Китае от разлива рек пострадали населенные пункты возле Хэйхэ

В Китае от разлива рек пострадали населенные пункты возле Хэйхэ
Фото: hljtv.com

Несколько районов на юго-западе от Хэйхэ ушли под воду. Метеорологическое управление пограничной с Россией провинции предупреждает о возможном разливе рек в центре и на востоке с 21 по 24 июля из-за обильных осадков.

Из-за обильных осадков 18 и 19 июля в нескольких деревнях и селах городской агломерации Нэхэ, а также в уездах Кэшань и Нэньцзян, к юго-западу от города Хэйхэ, произошло подтопление жилых домов, полей и дорог. Уровень воды в отдельных деревнях городской агломерации Нэхэ поднялся в среднем до тридцати сантиметров, сообщает Biang.ru со ссылкой на Хэйлунцзянское телевидение. В результате наводнения никто не пострадал. В настоящее время ведутся восстановительные работы. В уездах Кэшань и Нэньцзян, а также городе Нэхэ восстановлена связь. В деревне Лаолай близ города Нэхэ, которая наиболее пострадала от наводнений, прямой экономический ущерб оценивается в 208 миллионов юаней.

По информации метеорологического управления провинции Хэйлунцзян, с 21 по 24 июля из-за осадков ожидается подъем уровня воды в реках Суйфэньхэ и Мульнхэ, а также в реке Муданьцзян в восточной части провинции Хэйлунцзян, на границе с Приморским краем РФ.

Ранее командный пункт по борьбе с паводком и засухой провинции Хэйлунцзян опубликовал объявление, предупреждая жителей центральной и северной частей о поднятии уровня воды в реках.

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#Китай #погода #природа #происшествия

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