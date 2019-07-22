Гороскоп на 22 июля: Весам сделают предложение, Львы поступятся моральными принципами

Восход Солнца: 04:44

Заход Солнца: 20:28

Солнце в Раке.

Овен. Это день новых встреч и знакомств, ожидается прогресс в делах, связанных с учебой, изучением ремесел, поисками новых источников заработка. Благоприятны знакомства, посещения новых мест, путешествия. Вечером не исключена ссора с кем-нибудь из близких родственников, скорее всего даже членов семьи.

Телец. Необходимо сопротивляться дурным влияниям, отрешиться от суеты и тщеславия. В этот день окружающая действительность проецируется на Тельцов, поэтому следите за приметами. Рекомендуются размышления, планирование, действия, направленные на укрепление семьи, благоустройство дома. Возможен неожиданный поворот событий не в вашу пользу.

Близнецы. В целом вас вдет благоприятный день, но к вечеру вы останетесь недовольны собой из-за несоответствия ожидаемого с действительным.Многие Близнецы посвятят день поиску смысла жизни и открытия для себя вечных истин.

Рак. Спокойный, пассивный день. Не стоит слишком отделяться от коллектива. Если вы захотите каким-то образом отличиться, то не стоит спешить, все равно этого сделать не удастся. Вполне возможно обострение хронического заболевания. Не рекомендуется тяжелый физический труд и перенапряжение.

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Лев. Эмоциональная чуткость и податливость постороннему влиянию может заставить вас поступиться своими принципами. Прямолинейность в суждениях или импульсивность в поступках могут негативно отразиться на отношениях с близким человеком. Следите за приметами и правильно их анализируйте.

Дева. Вероятно, вас ожидает удача в сфере профессиональной деятельности. Не исключено, что сегодня вы получите хорошие деловые предложения. Близкий человек может дать дельный совет, или команда единомышленников, которая действует вместе с вами, найдет возможность для успешного продолжения бизнеса.

Весы. Благоприятный день. Жизненный потенциал на высоте. Звезды готовы помочь вам в попытке достичь наиболее честолюбивых замыслов и целей. Хорошая новость или выгодное предложение принесут значительную прибыль.

Скорпион. Сегодня у женщин-Скорпионов появится возможность блеснуть талантами, проявить все свои способности. Изобретательность, шарм, неуемная фантазия сделают вас центром внимания и помогут разрешить любые трудности. Мужчинам-Скорпионам предстоит встреча со старыми друзьями.

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Стрелец. Домашние дела не потребуют от вас значительных усилий, большинство проблем вы сможете решить с первого раза. Ваш жизненный потенциал на высоте. Активные действия принесут скорые результаты. Вас ждут перемены в личной жизни.

Козерог. День провокаций и неожиданных перемен. Судьба посылает вам очередные испытания на прочность личных или семейных отношений. Неосторожное слово или бурный всплеск негативных эмоций может серьезно осложнить отношения с близким человеком и даже привести к полному разрыву дипломатических отношений.

Водолей. День любви, прощения, покаяния. Извинитесь, если считаете себя виноватым перед кем-либо, и простите обидчиков. Мужчинам-Водолеям противопоказана излишняя сосредоточенность на своих проблемах. Это может стать поводом к мелким ссорам с близкими людьми.

Рыбы. Противоречивый, двойственный день, богатый на неожиданные сюрпризы, приятные и не очень. Будьте к этому готовы, постарайтесь держать ситуацию под контролем. Природный ум и гибкость помогут вам избежать осложнений.

Астролог: Вальдемар Небоходцев