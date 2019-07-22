Гороскоп на неделю 22 – 28 июля: у Раков перемены в жизни, Козероги будут хандрить

Общий астрологический прогноз на неделю с 22 по 28 июля для всех знаков Зодиака.

Овен. Чувства снаружи, эмоции на виду, внутри же – Вы сами себе на уме. Ничего не скажешь, очень выгодная позиция. Какие-то социальные тенденции сыграют Овнам на руку, но не более одного-двух раз, после чего «кормушка» опустеет. У мужчин многое на этой неделе будет зависеть от отношения к ним женщин.

Телец. Для Тельцов эта неделя окажется приятной во всех отношениях. У вас появится прекрасная возможность расслабиться и на время забыть про проблемы и постоянные разногласия с руководством и коллегами, при этом практически все конфликтные ситуации останутся в прошлом.

Близнецы. На этой неделе наступает Ваш индивидуальный Новый год – независимо от того, сколько Вам лет, учитесь ли Вы, или наоборот, преподаете, являетесь в чем-то специалистом, или так, все по верхам… Вас ожидают новые знакомства, новые знания, новые поездки, новые перспективы и связанные с ними хорошие прибыли.

Рак. Вам будет необходимо осознать происходящие у вас на работе перемены. Опирайтесь на принципы и убеждения, которые перевесят сомнительную сиюминутную выгоду. Нежелательно конфликтовать с окружающими из-за пустяков. Будьте внимательны, не пропустите интересной информации.

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Лев. На этой неделе Львов ждет время красивых миражей, годных, казалось бы, только на то, чтобы ими любоваться. Но на поверку может оказаться, что некоторые из них весьма реальны и могут быть использованы для достаточно практических целей.

Дева. Воздержитесь от крупных покупок, лучше не тратить денежные средства на этой неделе, иначе рискуете остаться совсем без финансов и в конце месяца, придется занимать у друзей и близких.

Весы. Вы ратуете за то, чтобы сделать так, как делают «там», нежели как привыкли «здесь». Но учтите, что вдали от привычных мест обитания привезенные зерна зачастую дают худший урожай. А в прочем, есть смысл попробовать. Заподозрив неискренность, Вы можете изменить отношение к старому знакомому.

Скорпион. Вы ярко демонстрируете многогранность своей натуры, свои умения и таланты, в итоге получая подкрепление в виде хлопот за Вас другого лица, авансов или какой-то интересующей Вас информации. Никаких обещаний и расписок не требуется. Тот, кто вкладывает что-то в Вас, убежден, что поступает абсолютно правильно, что Вы его не подведете, и что его радения в будущем принесут ему большие как минимум моральные дивиденды.

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Стрелец. На этой неделе Стрельцам будет сложно «раскачаться» на какое-то рутинное и не вызывающее энтузиазма дело. Не откладывайте его, так как впоследствии оно резко потребует вашего внимания в самый неподходящий для этого момент.

Козерог. На Козерогов на этой неделе нападет хандра. Вы можете почувствовать себя очень несчастными. При этом никакой видимой причины для грусти не будет. Чтобы избежать депрессивного состояния, постарайтесь бывать в шумных компаниях, почаще расслабляйтесь и веселитесь.

Водолей. На этой неделе финансовое положение Водолеев стабилизируется. В среду вероятны денежные поступления, информацию о которых лучше сохранить в тайне. Возможно получение неожиданного вознаграждения в конце недели.

Рыбы. Наибольший успех принесет Рыбам труд на общественном поприще. Смело беритесь что-то организовывать, затевать, предпринимать, кого-то вокруг чего-то зачем-то сплачивать и т.п. Процентная ставка невысока, но велики объемы, а значит, неплохи будут и прибыли.

Астролог: Вальдемар Небоходцев