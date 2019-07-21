Губернатор Сахалинской области уволил зампреда за драку в кафе (видео)

Глава Сахалинской области Валерий Лимаренко отправил в отставку заместителя правительства. Кирилл Подберезный лишился должности после публикации видео, на котором он дерется в кафе.

«Считаю, что членов правительства Сахалинской области должны отличать не только профессионализм, но и высокие моральные качества», – привела слова Лимаренко пресс-служба губернатора.

Как сообщают «Ведомости», на видео, распространенном в интернете, запечатлено, как человек в белой рубашке дерется в одном из кафе Южно-Сахалинска.

Кирилл Подберезный занимал должность заместителя председателя правительства с апреля 2019 года. В его обязанности входило кураторство инвестиционного блока. В правительство он попал после победы в конкурсе «Команда Сахалинской области». До этого работал в «Росатоме».

Как утверждают очевидцы, человек, похожий на Подберезного, был нетрезв, вел себя агрессивно, чем спровоцировал потасовку. Однако силы были неравны и мужчина пустил в ход вызов полиции и угрозы вроде «вы не знаете, кто я такой и что я с вами сделаю». Пишут, что ему сломали нос, но от госпитализации он отказался, информирует Sakhalin.info.

По данным источника, место, где произошла драка, очень популярно среди сахалинских чиновников. «Ранее там активно проводили рабочие и нерабочие совещания люди Олега Кожемяко, в частности, два Антона – Волошко и Ивлев. Но прославилось кафе другим – визитом репортеров телепередачи "Ревизорро", которые дали ему неудовлетворительную оценку», – сообщает издание.