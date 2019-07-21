В Благовещенске появился новый арт-объект – 10-килограммовый пельмень

В благовещенском парке Дружбы установили памятник пельменю. 10-килограммовый объект разместили в одном из водоемов. Арт-объект изготовила творческая молодежь областного центра Приамурья.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», задумка создать памятник пельменю была озвучена в ходе обсуждения реконструкции парка Дружбы. «Пельмень – это национальная еда наша и Китая», – объяснила член инициативной группы по реконструкции парка Дружбы Яна Кольцова.

Необычный арт-объект понравился не всем. В инстаграм-аккаунте волонтера, помогающего диким птицам, появилось предложение объявить конкурс на лучший утиный домик. Как сообщало ИА «Амур.инфо», в парке Дружбы селятся дикие утки с потомством, и им негде скрываться от непогоды и агрессии некоторых посетителей парка.