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В Амурской области из-за размыва задерживаются три поезда дальнего следования

В Амурской области из-за размыва задерживаются три поезда дальнего следования

В воскресенье, 21 июля, на железнодорожном перегоне в Амурской области подмыло насыпь. Задержаны три пассажирских и один пригородный поезд. Как сообщало ИА «Амур.инфо», Приамурье переживает циклон, принесший обильные дожди.

На перегоне Ерофей Павлович – Сегачама Забайкальской железной дороги из-за дождей нарушена целостность водопропускной трубы железнодорожной насыпи с последующим осыпанием грунта. На месте происшествия работает противоразмывный поезд.

В связи с этим задержаны на время от 36 минут до 1 часа 17 минут три пассажирских поезда дальнего следования. Это поезд № 391 сообщением Благовещенск – Чита, № 99 сообщением Владивосток – Москва, № 100 сообщением Москва – Владивосток и пригородный поезд № 6326 сообщением Ерофей Павлович – Сковородино.

«В настоящее время пассажирские поезда следуют по маршрутам, диспетчерский аппарат Восточного полигона ОАО "РЖД" принимает все меры для их скорейшего ввода в график движения. Оперативную информацию о движении пассажирских поездов можно получить на сайте ОАО "РЖД" в разделе "Пассажирам" (вкладка "Фактическое движение поездов") и по круглосуточному телефону Единого информационно-сервисного центра ОАО "РЖД" 8-800-775-00-00. Звонок из любой точки России бесплатный», – говорится на сайте РЖД.

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#происшествия #транспорт

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Комментарии
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    1 час назад

    Вот здорово, что путиноиды убили пассажирские жд перевозки на ДВ. Так бы с десяток поездов стояло, а не три.

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