В Амурской области из-за размыва задерживаются три поезда дальнего следования

На перегоне Ерофей Павлович – Сегачама Забайкальской железной дороги из-за дождей нарушена целостность водопропускной трубы железнодорожной насыпи с последующим осыпанием грунта. На месте происшествия работает противоразмывный поезд.

В связи с этим задержаны на время от 36 минут до 1 часа 17 минут три пассажирских поезда дальнего следования. Это поезд № 391 сообщением Благовещенск – Чита, № 99 сообщением Владивосток – Москва, № 100 сообщением Москва – Владивосток и пригородный поезд № 6326 сообщением Ерофей Павлович – Сковородино.

«В настоящее время пассажирские поезда следуют по маршрутам, диспетчерский аппарат Восточного полигона ОАО "РЖД" принимает все меры для их скорейшего ввода в график движения. Оперативную информацию о движении пассажирских поездов можно получить на сайте ОАО "РЖД" в разделе "Пассажирам" (вкладка "Фактическое движение поездов") и по круглосуточному телефону Единого информационно-сервисного центра ОАО "РЖД" 8-800-775-00-00. Звонок из любой точки России бесплатный», – говорится на сайте РЖД.