В Зейском районе дороги после дождей превратились в водные аттракционы (видео)

В Зейском районе размыты два участка автодороги, соединяющей районный центр, город Зея, с поселком Огорон. В трех местах вода вышла на дорожное полотно.

Размытые участки находятся на первом и 10-м километрах трассы.

При этом, по данным Главного управления МЧС России по Амурской области, Огорон не отрезан от сообщения, туда можно добраться железнодорожным транспортом. Один участок перемыт на автодороге между поселками Золотая Гора и Береговой. На 33-м километре от Золотой Горы есть паромное сообщение с поселком Береговой. «В населенных пунктах есть запас продовольствия, медикаментов и горюче-смазочных материалов на срок до 10 суток автономного пребывания», – уточняют в МЧС.

В редакцию ИА «Амур.инфо» прислали видео из поселка Огорон Зейского района. На кадрах видно, как поток воды бежит по железной дороге.

В субботу, 20 июля, на территории Зейского района были зарегистрированы обильные осадки: в Зее прошел очень сильный дождь, за 12 часов выпало 59 миллиметров осадков. В Береговом за такой же временной отрезок выпало 52 миллиметра.

После дождя в Зее затопило 24 придворовых территории, в селе Овсянка подтоплены 12 придворовых территорий. «Проводятся работы по откачке воды. Социального напряжения среди населения нет. Все социально значимые объекты работают в штатном режиме», – информирует чрезвычайное ведомство.

На месте работают пожарные и спасатели, сотрудники Зейского лесничества и администрации села Овсянка.