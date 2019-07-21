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21июля
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сегодня, 18:29 1

В Благовещенске не покладая рук борются с последствиями проливных дождей

В Благовещенске не покладая рук борются с последствиями проливных дождей
Фото: admblag.ru

В Благовещенске идет борьба с последствиями циклона, обрушившегося на Амурскую область. Спасатели и дорожники откачивают воду с дорог и тротуаров, из частного сектора. Рабочие чистят дождеприемные колодцы, восстанавливают дорожное полотно.

На откачке воды задействованы вакуумные машины МКП «ГСТК» и привлеченная техника. Работники «ГСТК» весь день работали в детском саду № 68, расположенном в микрорайоне. Уже откачали воду из подвалов трех корпусов учреждения, в настоящее время завершаются работы по откачке воды в последнем корпусе.

В частном секторе по заявкам жителей силами предприятия откачивается вода по улицам Белогорская, Батарейная, Шафира, Пионерская, Гражданская, переулкам Ученический и Станционнный. По состоянию на 18:00 силами МКП «ГСТК» было откачано более 700 кубометров воды, сообщает администрация Благовещенска.

Проводится очистка дождеприемных колодцев – их забивает мусором, принесенным потоком воды. Колодцы чистят по Игнатьевскому шоссе, улицам Зейская, Амурская, Горького. В работах задействованы 12 человек. На перекрестке улиц Шафира – Трудовая очищен существующий водоотводный кювет, уложено 24 метра трубы для отвода воды.

На восстановлении гравийных дорог работали автогрейдеры. В течение дня откачали воду и отсыпали участок дороги по 41-му маршруту – на село Верхнеблаговещенское. По улице Горной в поселке Моховая Падь восстановлен кювет, с дороги убрали землю, нанесенную водой. По улицам Тополиная, Кантемирова, Шимановского проводилось ремонтное профилирование гравийных дорог. Отсыпаны заградительные дамбы по улице Раздольная, в садовом товариществе «Южное» отсыпано 40 тонн инертного материала. На водоотведении задействовано 27 человек и 27 единиц техники.

Силами городских спасателей производится откачка воды на улице Гражданской, 79, переулке Железнодорожный, 16/3 и 16/4. За день отработали шесть адресов, работы продолжаются.

С 15:00 среды, 17 июля, в Благовещенске установлен режим чрезвычайной ситуации. Информация о подтопленных территориях, заявки на откачку воды в круглосуточном режиме принимается по телефону ЕДДС города: 202-112, и по телефону: 993-218.

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#ЖКХ #происшествия

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Комментарии
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  • Myxira

    Myxira
    3 минуты назад

    "... По улицам Тополиная, Кантемирова, Шимановского проводилось ремонтное профилирование гравийных дорог".

    Не, не видели:

    фото от 19 июля:

    От 21 июля:

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