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До дождя в Первомайском парке успели угостить детей сладкой ватой и мороженым

До дождя в Первомайском парке успели угостить детей сладкой ватой и мороженым

В парках Благовещенска стартовала серия творческих мастер-классов. Их будут проводить каждую пятницу, субботу и воскресенье с 11 до 12 часов, посещение бесплатное.

Мастер-классы организует благовещенский волонтер Татьяна Устинова в рамках своего благотворительного проекта «Эволет». 21 июля в Первомайском парке детей учили делать сладкую вату, а потом угощали мороженым.

Возле эстрады организаторы поставили аппарат для производства ваты, и для начала рассказали о сырье. Сладкая вата производится из сахара, сдобренного разными вкусовыми и ароматическими добавками. Сахар со вкусом винограда, клубники и даже жевательной резинки был рассыпан в отсеки в специальном лотке. Оператор набирал горстку и отправлял в аппарат, в котором уже крутился барабан. Из отверстия в центре выдувались паутинки сладкой ваты. Детям по очереди давали накрутить на палочку приличный моток.

Из-за влажности вата на глазах опадала, однако это не останавливало желающих, которые выстроились в большую очередь. На мастер-класс пришло около 50 детей вместе с родителями.

«Мы прочитали объявление в Инстаграме. Собирались на мероприятие на веревочном городке здесь же, в Первомайском парке, и по пути зашли на этот мастер-класс. Хотелось бы больше подобных мастер-классов, что-то руками-делать — по рисованию, лепке, плетению косичек», — рассказала Наталья Ливицина.

«Мне очень понравилось! Я выбрала вкус жевательной резинки. Ничего сложного не было», — добавила 9-летняя Настя Ливицина.

После полуторачасового мастер-класса по изготовлению сладкой ваты началась семейная праздничная программа, где самые дружные, спортивные и веселые получили эскимо. Как только стихла музыка, пошел проливной дождь. Подробнее в рубрике «Культпросвет».

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#дети #отдых

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