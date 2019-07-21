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21июля
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сегодня, 17:32 5

Сильные дожди в Амурской области: вода топит подворья и разрушает дороги (фото, видео)

Сильные дожди в Амурской области: вода топит подворья и разрушает дороги (фото, видео)

Амурскую область накрыл циклон. В большинстве районов Приамурья идут дожди. Амурчане жалуются на подтопления дорог, участков и домов.

По прогнозу Амурского гидрометцентра, в воскресенье, 21 июля, территория региона остается во власти активного циклона. Синоптики предупреждают: местами осадки достигнут критериев опасного явления.

В Сковородинском районе на федеральной трассе провалилось дорожное полотно. В провал угодил автомобиль, при этом пострадал водитель.

Сковородинский район, 7 124-й километр Ерофей Павлович – Сегачама. Вода подмыла железнодорожную насыпь.

В Благовещенске дождь продолжается уже второй час. Как сообщало ИА «Амур.инфо», на улице Горького в районе горбольницы просел тротуар.

В Зее вода хлынула по ступеням возле школы № 4, расположенной в поселке Светлый.

В огородах у многих амурчан стоит вода. Фото из села Раздольное.

В подпольях стоит вода.

Редакция ИА «Амур.инфо» получает видео из разных районов. Вода затопила канавы, участки дорог, огороды и подполья. В селе Лермонтовка Тамбовского района вода зашла на подворья. «Течение сильное. Уровень воды – выше щиколотки», – комментирует местная жительница.

Согласно прогнозу синоптиков, осадки в Приамурья продолжатся и в понедельник, 22 июля.

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#природа #происшествия

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Происшествия

В Благовещенске не покладая рук борются с последствиями проливных дождей
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В Амурской области продолжаются работы по восстановлению дороги
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В Благовещенске после затяжных дождей разрушился участок тротуара
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На месте дорожного ЧП в Сковородинском районе восстановили движение транспорта (фото)
Комментарии
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  • В Сковородине/Амуринфе

    В Сковородине/Амуринфе
    1 час назад

    Не то что на загнивающем западе, ведь это процветающая Россия!!!

  • В Сковородине/Амуринфе

    В Сковородине/Амуринфе
    1 час назад

    Роисся вперде!! Зато у нас самые лучшие ракеты и очень крутые видеоролики в которых мы гнем проклятый запад, изза которого нет нам жизни, это все изза них. И да, лечиться мы почему то едем тоже к потенциальному загнивающему врагу.

  • Kats

    Kats
    34 минуты назад

    Ничего, скоро будет канатная дорога, рванем все в Китай....

  • Нур

    Нур
    28 минут назад

    http://www.instagram.com/p/B0KyxHGC0tp/

    skaner28

    Прислали наши подписчики из Зеи. Возле четвертой школы, которая находится в поселке Светлый, возник водопад.

    Приамурье топит, похоже. Ной, пора строить ковче

  • zevskolosov

    zevskolosov
    26 минут назад

    жена подарила капли что кардинально улучшили наш секс, он стал в рази дольше, стояк крепче, ощущения ярче и приятнее. И жена теперь довольна и я чувствую себя самцом!я сам не знал и не верил пока не почитал эту статью ---- http://gg.gg/lovelas

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