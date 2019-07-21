Сильные дожди в Амурской области: вода топит подворья и разрушает дороги (фото, видео)
Амурскую область накрыл циклон. В большинстве районов Приамурья идут дожди. Амурчане жалуются на подтопления дорог, участков и домов.
По прогнозу Амурского гидрометцентра, в воскресенье, 21 июля, территория региона остается во власти активного циклона. Синоптики предупреждают: местами осадки достигнут критериев опасного явления.
В Сковородинском районе на федеральной трассе провалилось дорожное полотно. В провал угодил автомобиль, при этом пострадал водитель.
Сковородинский район, 7 124-й километр Ерофей Павлович – Сегачама. Вода подмыла железнодорожную насыпь.
В Благовещенске дождь продолжается уже второй час. Как сообщало ИА «Амур.инфо», на улице Горького в районе горбольницы просел тротуар.
В Зее вода хлынула по ступеням возле школы № 4, расположенной в поселке Светлый.
В огородах у многих амурчан стоит вода. Фото из села Раздольное.
В подпольях стоит вода.
Редакция ИА «Амур.инфо» получает видео из разных районов. Вода затопила канавы, участки дорог, огороды и подполья. В селе Лермонтовка Тамбовского района вода зашла на подворья. «Течение сильное. Уровень воды – выше щиколотки», – комментирует местная жительница.
Согласно прогнозу синоптиков, осадки в Приамурья продолжатся и в понедельник, 22 июля.
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