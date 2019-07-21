В Амурской области продолжаются работы по восстановлению дороги
На 834-м километре федеральной трассы Р-297 «Амур» в Сковородинском районе продолжаются аварийно-восстановительные работы. Как сообщало ИА «Амур.инфо», там провалилось дорожное полотно. В провал попала легковая машина, при этом пострадал человек.
В настоящее время движение частично восстановлено: для транспорта открыли одну полосу проезжей части. На месте происшествия дежурят сотрудники отдела ГИБДД Сковородинского района и автоинспекторы Забайкальского края.
Восстановительные работы продолжаются силами бригады ОАО «Труд» в составе 33 человек и 21 единицы техники. В ликвидации последствий происшествия также задействованы сотрудники ОГИБДД Забайкальского края, ОГИБДД ОМВД «Сковородинский», оперативная группа ГО и ЧС города Сковородино, пожарные ПЧ-48 поселка Ерофей Павлович, всего 46 человек, 26 единиц техники, информирует ГУ МЧС России по Амурской области.
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