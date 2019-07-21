В Амурской области продолжаются работы по восстановлению дороги

В настоящее время движение частично восстановлено: для транспорта открыли одну полосу проезжей части. На месте происшествия дежурят сотрудники отдела ГИБДД Сковородинского района и автоинспекторы Забайкальского края.

Восстановительные работы продолжаются силами бригады ОАО «Труд» в составе 33 человек и 21 единицы техники. В ликвидации последствий происшествия также задействованы сотрудники ОГИБДД Забайкальского края, ОГИБДД ОМВД «Сковородинский», оперативная группа ГО и ЧС города Сковородино, пожарные ПЧ-48 поселка Ерофей Павлович, всего 46 человек, 26 единиц техники, информирует ГУ МЧС России по Амурской области.