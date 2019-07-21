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21июля
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сегодня, 15:11 0

В Благовещенске после затяжных дождей разрушился участок тротуара

В Благовещенске после затяжных дождей разрушился участок тротуара

В Благовещенске осыпалась тротуарная плитка. Об этом редакции Амур.инфо сообщил житель города. Мужчина предположил, что разрушение тротуара произошло из-за проливных дождей.

«Тротуар на Горького в районе горбольницы обрушился после дождей», – сообщил горожанин. На сделанных им фотографиях видно, что участок тротуара просел, плитка покосилась. Разрушенный участок не огорожен. Очевидец просит пешеходов быть внимательнее и не наступать на просевший участок – это может быть небезопасно.

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#ЖКХ #происшествия

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