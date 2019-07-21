На месте дорожного ЧП в Сковородинском районе восстановили движение транспорта (фото)

Сейчас движение здесь осуществляется в реверсивном режиме, по одной полосе, для всех видов транспорта. Проезд регулируется.

«В дальнейшем будет осуществляться отсыпка объезда этого участка и, соответственно, восстановление данного участка. Но это займет не часы, а уже дни. Пока движение будет производиться по восстановленному участку, параллельно будут делать объезд», – сказал Алексей Прохоров.

Он отметил, что полиция занималась информированием водителей об аварийном участке на трассе. Автолюбителей, застрявших в пробке, обеспечили питьевой водой. По предварительным данным, помощь медиков никому из них не понадобилась.