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сегодня, 13:28 5

Благовещенец отправился устраиваться на работу и пропал

Благовещенец отправился устраиваться на работу и пропал

В редакцию ИА «Амур.инфо» обратилась жительница Благовещенска Юлия. Горожанка рассказала, что пропал ее гражданский муж – 23-летний Денис Евланов. О его судьбе ничего не известно пятые сутки. Люди обратились в полицию.

«В четвертом часу дня 17 июля он ушел устраиваться на работу – на базу напротив парка Дружбы. И сказал, что пойдет "загуляет" немного. На этой почве мы повздорили. Вечером он мне позвонил, уже будучи в состоянии алкогольного опьянения, говорил, что домой не придет. На следующие сутки мы ему звонили, был сначала абонент доступен, он не брал трубку, а потом мы перезванивали еще раз – и он уже был недоступен. И вот уже пятые сутки телефон отключен», – рассказала Юлия.

По ее словам, Денис пропал не один, вместе с ним «исчез» его друг Максим (фамилию и возраст этого молодого человека Юлия не знает). По данному факту также было обращение в полицию. Телефон Максима, как и Дениса, отключен.

Денис Евланов был одет в черное поло со значком Lacoste, серые джоггеры с большими карманами, на ногах – черные кроссовки. Имелась серебряная цепь с крестиком.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении Дениса и Максима, просят позвонить по телефонам: 8-914-600-56-44 (Юлия), 8-924-144-02-05 (Татьяна).

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#происшествия

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Комментарии
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  • Подполковник

    Подполковник
    1 час назад

    Жили-были два быдлоида...

  • Долгий

    Долгий
    54 минуты назад

    Пойду-ка я «загуляю» ))) и смешно и не смешно

  • Елена2

    Елена2
    53 минуты назад

    По-русски нельзя было приметы написать а то поло , джоггеры , Хрень какая то

  • Елена2

    Елена2
    42 минуты назад

    АИ может ошиблись , не гражданская жена а сожительница все таки , как можно за таких замуж выходить

  • Мартовская Зима

    Мартовская Зима
    5 минут назад

    Девушка, бегите от него подальше.

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