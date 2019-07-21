Благовещенец отправился устраиваться на работу и пропал

В редакцию ИА «Амур.инфо» обратилась жительница Благовещенска Юлия. Горожанка рассказала, что пропал ее гражданский муж – 23-летний Денис Евланов. О его судьбе ничего не известно пятые сутки. Люди обратились в полицию.

«В четвертом часу дня 17 июля он ушел устраиваться на работу – на базу напротив парка Дружбы. И сказал, что пойдет "загуляет" немного. На этой почве мы повздорили. Вечером он мне позвонил, уже будучи в состоянии алкогольного опьянения, говорил, что домой не придет. На следующие сутки мы ему звонили, был сначала абонент доступен, он не брал трубку, а потом мы перезванивали еще раз – и он уже был недоступен. И вот уже пятые сутки телефон отключен», – рассказала Юлия.

По ее словам, Денис пропал не один, вместе с ним «исчез» его друг Максим (фамилию и возраст этого молодого человека Юлия не знает). По данному факту также было обращение в полицию. Телефон Максима, как и Дениса, отключен.

Денис Евланов был одет в черное поло со значком Lacoste, серые джоггеры с большими карманами, на ногах – черные кроссовки. Имелась серебряная цепь с крестиком.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении Дениса и Максима, просят позвонить по телефонам: 8-914-600-56-44 (Юлия), 8-924-144-02-05 (Татьяна).