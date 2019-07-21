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сегодня, 12:47 4

В Благовещенске машина сбила ребенка-велосипедиста

В Благовещенске машина сбила ребенка-велосипедиста
Фото: instagram.com/dpskontrol_28rus

20 июля в Благовещенске произошло ДТП, в котором пострадал ребенок-велосипедист. Горожанин был сбит автомобилем.

Как рассказали ИА «Амур.инфо» в отделе ГИБДД по Благовещенску, это случилось на перекрестке улиц 50-летия Октября и Октябрьской. «Водитель автомобиля Subaru Forester при повороте налево по зеленому сигналу светофора не предоставил преимущество в движении велосипедисту 2009 года рождения», – сообщили в ведомстве, уточнив также, что за рулем авто находился водитель 1978 года рождения.

Фото с места происшествия появилось в социальных сетях. «Родителям бы штраф очень хороший выписали! Дети носятся по светофорам, без светофоров, такое ощущение, что им все равно», – заметил один из пользователей.

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#дети #ДТП #происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • Квочка

    Квочка
    2 часа назад

    Виноват водитель, он не пропустил велосипедиста

  • тт

    тт
    2 часа назад

    Велосипедист если ехал, а не вёл велосипел, как положено, то тоже виноват! А ещё вчера деточки великовозрастные на роликах на красный проехали дорогу!

  • витек

    витек
    1 час назад

    Согласен, жопу с велосипеда при переходе надо согласно правил отрывать от велосипеда. А то сразу водитель виноват.

  • foxik62

    foxik62
    57 минут назад

    Велодятлы теперь развелись. Ленина - Калинина постоянно, целыми семьями переезжают, вместо того, чтобы слезть и перевести велосипед. Черти неграмотные.

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