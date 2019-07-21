В Благовещенске машина сбила ребенка-велосипедиста

Фото: instagram.com/dpskontrol_28rus

20 июля в Благовещенске произошло ДТП, в котором пострадал ребенок-велосипедист. Горожанин был сбит автомобилем.

Как рассказали ИА «Амур.инфо» в отделе ГИБДД по Благовещенску, это случилось на перекрестке улиц 50-летия Октября и Октябрьской. «Водитель автомобиля Subaru Forester при повороте налево по зеленому сигналу светофора не предоставил преимущество в движении велосипедисту 2009 года рождения», – сообщили в ведомстве, уточнив также, что за рулем авто находился водитель 1978 года рождения.

Фото с места происшествия появилось в социальных сетях. «Родителям бы штраф очень хороший выписали! Дети носятся по светофорам, без светофоров, такое ощущение, что им все равно», – заметил один из пользователей.