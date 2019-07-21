Десятки единиц техники участвуют в Благовещенске в ликвидации последствий непогоды

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21 июля мэр Благовещенска Валентина Калита провела очередное оперативное заседание штаба по ликвидации последствий «непогодной» ЧС. В устранении последствий подтопления и оценке причиненного ущерба в задействовано 128 человек, 43 единицы техники, в том числе ГУ МЧС России по Амурской области – 41 человек, 7 единиц техники.

Согласно оперативным данным, по состоянию на 08:00 21 июля продолжаются аварийно-восстановительные работы. Поисково-спасательный отряд управления по делам ГОЧС Благовещенска тремя группами с использованием мотопомп откачивает ливневую воду по заявкам граждан. МКП «ГСТК» продолжает откачку воды в частном секторе, улично-дорожной сети. Выполняется работа по откачке воды в двух детских садах.

Работа проводится в круглосуточном режиме, сообщает пресс-служба администрации Благовещенска.

Со вчерашнего дня ведутся работы по прокладке трубы по улице Трудовой на пересечении с улицей Шафира для отвода воды с перекрестка и жилых домов. Проводятся работы по профилированию дорог, прочистке ливневой канализации.

В откачке ливневых вод с частного сектора и подтопленных участков дорог помощь оказывается силами и средствами первого отряда федеральной противопожарной службы.

Комиссиями по обследованию и оценке ущерба гражданам проводятся подворовые обходы подтопленных домов, по состоянию на сегодняшнее утро членами комиссии было пройдено 120 адресов.

Оперативной группой управления ГОЧС производится объезд подтопленных домов на основании поступивших заявок. Осмотрено более 50 адресов, на которые направляется техника для откачки, в первую очередь – на те дома, где остается большой объем воды.

На социальных объектах Благовещенска ситуация находится под контролем, к ремонтным работам по ряду из них приступят уже на следующей неделе, в детском саду № 35 (четвертый корпус) работы уже ведутся.

Мэр города Валентина Калита поручила членам штаба привлекать дополнительные силы и средства для проведения аварийно-восстановительных работ, оперативного обследования домов жителей, пострадавших от подтопления.

С 15:00 17 июля на территории Благовещенска установлен режим чрезвычайной ситуации в связи с прошедшими сильными дождями.

Горожанам, чье имущество или приусадебный участок пострадали от подтопления, необходимо обращаться с заявлением в администрацию Благовещенска (улица Ленина, 133, кабинет 106).

Заявления на обследование территорий для предоставления соцпомощи из-за затопления принимаются также в управлении социальной защиты населения по адресу: Благовещенск, улица Северная, 186, кабинеты 101 и 102, со вторника по пятницу с 09:00 до 18:00.

Телефоны для консультаций и предварительной записи: 225-841, 225-842, 225-843.

Информация о подтопленных территориях, заявки на откачку воды в круглосуточном режиме принимается по телефону ЕДДС города: 202-112, а также по телефону 993-218.