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21июля
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сегодня, 12:09 1

Амурчанин нашел на дороге сбитого детеныша рыси (видео)

Амурчанин нашел на дороге сбитого детеныша рыси (видео)
Фото: кадр видео

Амурчанин Виталий рассказал ИА «Амур.инфо», что обнаружил на автодороге сбитого детеныша рыси. На тот момент животное уже погибло.

Рысенка мужчина нашел утром 21 июля в Октябрьском районе, на участке между селами Максимовка и Панино. Само ДТП, полагает амурчанин, произошло ночью.

«Я проезжал, смотрю – на краю дороги лежит. Проехал и думаю – лисенок это или рысенок. Мне показалось, что прямо рысенок. Проехал метров 700, думаю, дай вернусь, посмотрю. Развернулся, подъехал, посмотрел – маленький рысенок, точно. Я его от дороги отложил на обочину, снял видео. Потом поехал по своим делам дальше», – рассказал Виталий.

Мужчина уточнил, что обязательно пришел бы рысенку на помощь, если бы тот был жив.

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#ДТП #животные #происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • Терминатор

    Терминатор
    10 минут назад

    Очень жаль рысенка. Красавец.

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