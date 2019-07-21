Амурчанин нашел на дороге сбитого детеныша рыси (видео)
Амурчанин Виталий рассказал ИА «Амур.инфо», что обнаружил на автодороге сбитого детеныша рыси. На тот момент животное уже погибло.
Рысенка мужчина нашел утром 21 июля в Октябрьском районе, на участке между селами Максимовка и Панино. Само ДТП, полагает амурчанин, произошло ночью.
«Я проезжал, смотрю – на краю дороги лежит. Проехал и думаю – лисенок это или рысенок. Мне показалось, что прямо рысенок. Проехал метров 700, думаю, дай вернусь, посмотрю. Развернулся, подъехал, посмотрел – маленький рысенок, точно. Я его от дороги отложил на обочину, снял видео. Потом поехал по своим делам дальше», – рассказал Виталий.
Мужчина уточнил, что обязательно пришел бы рысенку на помощь, если бы тот был жив.
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