С Восточного вскоре можно будет запускать космические грузовики

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Пуски грузовых космических кораблей «Прогресс» скоро можно будет проводить с космодрома Восточный. Об этом 21 июля сообщил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

«Для подстраховки у нас есть космодром Восточный... В перспективе недалекой можно будет осуществлять пуски кораблей "Прогресс", тем самым разгрузить 31 площадку на период модернизации "Гагаринского старта», – цитирует Рогозина РИА Новости на пресс-конференции на Байконуре.

Рогозин заявил, что после того, как «Гагаринский старт» на Байконуре закроется на реконструкцию, пуски ракет «Союз» можно будет проводить только с одной стартовой площадки космодрома. По его словам, такая ситуация сопряжена с серьезными рисками.