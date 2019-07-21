Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
21июля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 10:18 5

В Приамурье в провал на дороге угодила легковушка (фото, видео)

В Приамурье в провал на дороге угодила легковушка (фото, видео)

Обновлено: 10:53

В Сковородинском районе случилось происшествие на автодороге. Утром 21 июля поступило сообщение, что на 834 километре федеральной трассы Чита – Хабаровск, в сторону Хабаровска, провалилось дорожное полотно и произошло ДТП с участием легковушки.

В аварии пострадал мужчина 1957 года рождения, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области. Он доставляется в ГБУЗ «Сковородинская ЦРБ».

Объезд данного участка невозможен. Работы по его восстановлению организованы бригадой ООО «Труд», в составе 23 человек, 20 единиц техники. На месте также работают сотрудники ГИБДД, оперативная группа ГО и ЧС города Сковородино, пожарные ПЧ-48 филиала «8 отряд ППС Амурской области» поселка Ерофей Павлович. Всего задействовано 33 человека, 25 единиц техники.

Фото и видео – с места события

В пресс-службе УМВД России по Амурской области сообщили, что к происшествию привело выпадение большого количества осадков. ДТП произошло около 7 часов утра. В образовавшуюся промоину угодил автомобиль Toyota Vitz. По информации ведомства, в аварии не один, а двое пострадавших – кроме мужчины-водителя 1957 года рождения, это пассажирка 1988 года рождения. Люди госпитализированы.

«В настоящее время движение по дороге перекрыто. Ведутся восстановительные работы. На месте происшествия работают экипажи дорожно-патрульной службы», – информирует пресс-служба УМВД.

Просмотров всего: 1414

#происшествия #транспорт #трагедия в Керчи

распечатать


Происшествия

Десятки единиц техники участвуют в Благовещенске в ликвидации последствий непогоды
Происшествия 1

Амурчанин нашел на дороге сбитого детеныша рыси (видео)

Происшествия

В Белогорском районе автомобиль насмерть сбил пешехода
Происшествия

Родственники утонувшего амурчанина: поиски тела не ведутся
Комментарии
Показать все (5) Обсудить на форуме
  • chilly

    chilly
    1 час назад

    И прокуратуру пригласите. пусть замеры дорожного покрытия сделают.

  • dalvostoc

    dalvostoc
    1 час назад

    Причём здесь дорожное покрытие?

  • Adolf

    Adolf
    1 час назад

    Это не провал, это - прорыв. Даже дорожное полотно отреагировало на призыв путина. Освящался ли данный участок дороги?

  • Graf1977

    Graf1977
    33 минуты назад

    Жесть! Жалко, что это не Путин на желтой Калине туда угодил, может быть тогда дороги нормальные строить бы начали!

  • vertex

    vertex
    25 минут назад

Показать все (5) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь