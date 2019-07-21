В Приамурье в провал на дороге угодила легковушка (фото, видео)

Обновлено: 10:53



В Сковородинском районе случилось происшествие на автодороге. Утром 21 июля поступило сообщение, что на 834 километре федеральной трассы Чита – Хабаровск, в сторону Хабаровска, провалилось дорожное полотно и произошло ДТП с участием легковушки.

В аварии пострадал мужчина 1957 года рождения, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области. Он доставляется в ГБУЗ «Сковородинская ЦРБ».

Объезд данного участка невозможен. Работы по его восстановлению организованы бригадой ООО «Труд», в составе 23 человек, 20 единиц техники. На месте также работают сотрудники ГИБДД, оперативная группа ГО и ЧС города Сковородино, пожарные ПЧ-48 филиала «8 отряд ППС Амурской области» поселка Ерофей Павлович. Всего задействовано 33 человека, 25 единиц техники.

Фото и видео – с места события

В пресс-службе УМВД России по Амурской области сообщили, что к происшествию привело выпадение большого количества осадков. ДТП произошло около 7 часов утра. В образовавшуюся промоину угодил автомобиль Toyota Vitz. По информации ведомства, в аварии не один, а двое пострадавших – кроме мужчины-водителя 1957 года рождения, это пассажирка 1988 года рождения. Люди госпитализированы.

«В настоящее время движение по дороге перекрыто. Ведутся восстановительные работы. На месте происшествия работают экипажи дорожно-патрульной службы», – информирует пресс-служба УМВД.