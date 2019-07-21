Родственники утонувшего амурчанина: поиски тела не ведутся

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«Переплывал озеро. За этим наблюдала жена. Проплыл где-то метров сто и ушел под воду. Без криков, без судорог, просто ушел под воду», – рассказал о случившемся Александр – родной брат Евгения.

«Позвонили в службу спасения 112 (звонок поступил в ЕДДС Магдагачинского района – Прим. ред.). Нам дали понять, что поисками заниматься никто не будет. На место происшествия прибыла группа полиции, которая взяла объяснения со слов свидетелей. На вопрос, что делать дальше, от близких родственников, прозвучала фраза: "Ждите, пока всплывет". После этого в процессе переговоров с диспетчером МЧС Магдагачи был получен ответ: "Мы на такие вызовы не выезжаем...". Начали обзванивать всех друзей и знакомых и узнали о том, что есть группа водолазов в Свободном. После долгих переговоров водолазы выехали 13 июля на место. Прибыли около 19 часов. Выполнили одно погружение и сказали, что уже темно, будут работать завтра. 14 июля работы продлились. Находясь на месте, исходя из опросов свидетелей, выяснили траекторию, по которой плыл [Евгений]. Приняли решение обследовать дно от места, где его видели последний раз. 25 метров в одну сторону и другую. Все озеро водолазы не обследовали. После отъезда наступила тишина. Никто поисками не занимается, кроме нас, родственников», – сообщают амурчане.

Отмечается, что у мужчины остались двое детей семи и трех лет и жена.

«У меня есть стопроцентная информация, что группа водолазов, которая может его найти, может работать в таких условиях, – они сейчас все на сборах где-то в Приморье. И приедут, по моей информации, числа 27-го июля. Их оттуда призвать никак нельзя», – говорит Александр.

ИА «Амур.инфо» обратилось за комментарием в пресс-службу ГУ МЧС России по Амурской области.

«К поисковым работам привлекались водолазы поисково-спасательной группы Амурского центра ГЗ и ПБ, полиция, администрация, внештатный сотрудник ГИМС. Обследовано 800 метров береговой линии, 6 квадратных километров дна. Поисковые работы результатов не принесли. В связи с низкими глубинами озера в нескольких частях водоема и низкой температурой воды на дне, было принято решение о привлечении к поисковым работам спасателей-водолазов ДВРПСО, имеющим допуск к проведению водолазных работ на глубине до 60 метров. По требованиям безопасности, для работы на большой глубине водолазам необходима барокамера, которая в случае травмирования спасателя позволит оказать ему первую помощь, а после – доставить в больницу. Такой аппарат на следующей неделе специально доставят из Хабаровска.

В настоящее время обследование места происшествия ведется внештатным сотрудником ГИМС, к осмотру поверхности водоема, береговой черты привлекаются пожарно-спасательные подразделения», – ответили в пресс-службе ведомства.