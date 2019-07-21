Восьмилетняя амурчанка Александра Болотина прошла лечение в Корее

Восьмилетняя амурчанка Александра Болотина отправилась в корейскую клинику и прошла химиотерапию. В дальнейшем лечение девочки продолжится в России, сообщила ИА «Амур.инфо» ее мама Оксана Болотина.

«В понедельник мы заканчиваем химиотерапию, во вторник нас отпускают домой, в Россию. И дают еще один блок химиотерапии с собой. На все это нужно примерно 13 тысяч долларов. Таких денег у меня нет, но жизнь ребенка – она бесценна. Я прошу вас помочь нам», – говорит Оксана.

Она отмечает, что в России часть процедур будут бесплатными, в частности, переливание крови, если оно понадобится, и поддерживающая терапия. В корейской клинике лечение обходится очень дорого.

«Второй блок "химии" мы будем проходить в детской областной клинической больнице. Заведующая отделением дала свое разрешение, свое согласие, чтобы мы приехали и оставались под наблюдением после химиотерапии, прошли второй блок. Это будет намного дешевле, чем оставаться в клинике. Каждый день в клинике стоит от полутора тысяч долларов. Сюда входит и питание, и проживание, и обслуживание медицинского персонала, все переливания, таблетки – это все платное», – рассказывает Оксана Болотина.

Реквизиты для оказания помощи остались прежними: карта Сбербанка 5469 0300 1262 4128; мобильный банк 8-924-673-22-09; получатель – Юлия Сергеевна В.

Как сообщало Амур.инфо, у Александры Болотиной – серьезное онкологическое заболевание. В 2015 году ей поставили диагноз «нейробластома забрюшинного пространства 4 стадии». Девочка потеряла зрение.