В России собираются субсидировать первый взнос по ипотеке

Президент Владимир Путин поручил кабинету министров подготовить предложения по субсидированию россиянам первого взноса по ипотеке или возмещению процентной ставки. Средства на это будут выделяться из бюджета.

Такая компенсация, согласно поручению главы государства, может предоставляться гражданам однократно. Предложения по этому вопросу кабмин должно подготовить в срок до 1 сентября текущего года, пишет «Московский Комсомолец».

Перечень поручений по жилищным вопросам утвержден президентом России для реализации национального проекта «Жилье и городская среда». Одновременно с шагами по субсидированию ипотеки он включает также разработку требований к архитектурному облику многоквартирных домов и подготовку комплекса мероприятий, направленных на развитие индивидуального жилищного строительства (ИЖС). Кроме того, российский лидер также поручил продумать механизмы обеспечения малоимущих россиян жильем без передачи недвижимости в собственность.