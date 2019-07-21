Гороскоп на 21 июля: Овны начнут трансформацию, у Львов семейные хлопоты

Восход Солнца: 04:42

Заход Солнца: 20:29

Солнце в Раке.

Овен. День символизирует перемены, трансформации. Верное решение вам сможет подсказать ваш покровитель. Смело идите навстречу судьбе. Вероятные перемены значительно улучшат ваше положение. Нанесите визиты давним друзьям, забытым родственникам.

Телец. День благоприятный для общения. Ваш дом могут посетить друзья, родственники, хорошие знакомые. Будьте гостеприимны и обходительны. Возможно, Тельцы узнают много нового и интересного. Особенно благоприятным этот день окажется для женщин.

Близнецы. День связан с достижением целей, победой над собой. Все дела сегодня так или иначе будут связаны с финансами: придется отдавать и снова делать долги, заниматься поисками новых заработков, помогать близким родственникам. Во второй половине дня возможно установление равновесия. Постарайтесь больше отдыхать. Отмените все визиты.

Рак. Приготовьтесь к серьезным переменам в личной жизни. При новом знакомстве не упустите свой шанс – не исключено, что вы встретите человека, с которым свяжете дальнейшую жизнь.

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Лев. День обещает закружить вас в карусели семейных хлопот. Отложенные дела или давние обязательства потребуют немедленного исполнения. Звезды рекомендуют особенно не сопротивляться, иначе не избежать скандала и выяснения отношений.

Дева. Этот день может стать сложным и ответственным для большинства Дев. Вас выручит умение ориентироваться в меняющейся ситуации, внимание к деловым партнерам, способность предвидеть конечный результат. Наибольшее количество проблем вам придется решить в первую половину дня.

Весы. Воздержитесь сегодня от крупных трат. Возможны досадные недоразумения с близкими людьми. Отложите принятие важных решений.

Скорпион. Благоприятный день для восстановления связей и отношений. Наиболее одухотворенные Скорпионы, наделенные большой фантазией и вдохновением, удивят окружающих своими достижениями. Они почувствуют любовь и уважение.

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Стрелец. Не исключено, что ваше финансовое положение несколько ухудшится. Возможно, вы потеряете ценную вещь или заплатите по старым обязательствам. Проявите осторожность в общении с окружающими. Взгляд со стороны и дружеское участие помогут вам справитьсяс ситуацией.

Козерог. Неблагоприятный день для начинаний, так как их последствия могут быть для вас неприятными. Не рекомендуется усердствовать и рисковать. Отложите важные дела до следующей недели. От вас ждут помощи и поддержки друзья, близкие, дети.

Водолей. День, благоприятный для приобретений. Он может стать плодотворным для обновления, когда вы сможете сконцентрировать свою энергию и найдете ей правильный выход. Творческий подход к делу, насыщенность чувств, личная привлекательность и доброжелательность к окружающим принесут существенные плоды. Можете делать полезные покупки, начать ремонт в доме, делать перестановки.

Рыбы. Именно сегодня может случиться нечто, что серьезно повлияет на ваши дела или долгосрочные планы. Близкие люди подскажут правильный путь

Астролог: Вальдемар Небоходцев