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В Белогорске на дороге опрокинулся УАЗик «Почты России» (видео)

В Белогорске на дороге опрокинулся УАЗик «Почты России» (видео)
Фото: скриншот видео

В субботу утром, 20 июля, в Белогорске произошло ДТП с участием отечественного автомобиля УАЗ, принадлежащего «Почте России». Это произошло примерно в 8:30 утра.

По предварительной информации отделения пропаганды УГИБДД УМВД России по Амурской области, ДТП произошло в результате столкновения двух автомобилей: Nissan Liberty, которым управлял водитель 1965 года рождения, и автомобиля УАЗ, под управлением водителя 1976 года рождения.

В результате аварии пострадал пассажир «буханки». С травами он был доставлен в лечебное учреждение.

Видео: instagram.com/blag_dtp/

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#происшествия #транспорт

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