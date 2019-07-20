Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
20июля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 19:32 0

В амурском минздраве рассказали о состоянии девяти пострадавших в серьезном ДТП

В амурском минздраве рассказали о состоянии девяти пострадавших в серьезном ДТП

В министерстве здравоохранения Амурской области сообщили, в каком состоянии находятся все девять пострадавших в жестком ДТП, среди которых и четверо детей. По результатам предварительного обследования, тяжелых травм никто не получил.

Как сообщало Амур.инфо, в ДТП на автодороге Белогорск – Новое – Ромны 20 июля попали 9 человек, включая 4 детей.

«По вызову незамедлительно на место происшествия прибыли бригады белогорской скорой помощи. У детей – незначительные ссадины и ушибы. Дети осмотрены врачами, им выполнены рентгенография костей, УЗИ внутренних органов, оказана медицинская помощь. Все дети отпущены домой под амбулаторное наблюдение. Тяжелых, по результатам предварительного обследования, нет. Трое взрослых госпитализированы в Белогорскую больницу с травмами средней тяжести. Но всем пострадавшим будет проведен дополнительный комплекс диагностики», – проинформировали в ведомстве.

Просмотров всего: 615

#дети #ДТП #здоровье

распечатать


Происшествия

В Приамурье после столкновения трех машин УАЗик разорвало пополам (фото)
Общество

В благовещенском детсаду № 35 продолжают устранять последствия подтопления
Общество

В России ВИЧ-инфицированным пытались запретить фотографировать младенцев
Общество 3

Ростех: проект по обновлению автопарка скорой улучшит качество медпомощи
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь