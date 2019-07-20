В амурском минздраве рассказали о состоянии девяти пострадавших в серьезном ДТП

В министерстве здравоохранения Амурской области сообщили, в каком состоянии находятся все девять пострадавших в жестком ДТП, среди которых и четверо детей. По результатам предварительного обследования, тяжелых травм никто не получил.

Как сообщало Амур.инфо, в ДТП на автодороге Белогорск – Новое – Ромны 20 июля попали 9 человек, включая 4 детей. «По вызову незамедлительно на место происшествия прибыли бригады белогорской скорой помощи. У детей – незначительные ссадины и ушибы. Дети осмотрены врачами, им выполнены рентгенография костей, УЗИ внутренних органов, оказана медицинская помощь. Все дети отпущены домой под амбулаторное наблюдение. Тяжелых, по результатам предварительного обследования, нет. Трое взрослых госпитализированы в Белогорскую больницу с травмами средней тяжести. Но всем пострадавшим будет проведен дополнительный комплекс диагностики», – проинформировали в ведомстве.

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#дети #ДТП #здоровье

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Ольга Канюшкина