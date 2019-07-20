В Приамурье после столкновения трех машин УАЗик разорвало пополам (фото)

В Свободненском районе произошло жесткое ДТП, в результате которого серьезно пострадал человек. По предварительной информации, столкнулись сразу три автомобиля Nissan Diesel Condor, Honda CR-V и УАЗ.

В результате ДТП водитель УАЗа, 1967 года рождения, был доставлен в больницу.

В комментариях к новости о случившемся, один из пользователей написал, что мужчина находится в реанимации.

Полицейскими устанавливаются причины и обстоятельства аварии, сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Амурской области.