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В Приамурье после столкновения трех машин УАЗик разорвало пополам (фото)

В Приамурье после столкновения трех машин УАЗик разорвало пополам (фото)

В Свободненском районе произошло жесткое ДТП, в результате которого серьезно пострадал человек. По предварительной информации, столкнулись сразу три автомобиля Nissan Diesel Condor, Honda CR-V и УАЗ.

В результате ДТП водитель УАЗа, 1967 года рождения, был доставлен в больницу.

В комментариях к новости о случившемся, один из пользователей написал, что мужчина находится в реанимации.

Полицейскими устанавливаются причины и обстоятельства аварии, сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Амурской области.

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#ДТП #происшествия

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