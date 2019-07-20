В благовещенском детсаду № 35 продолжают устранять последствия подтопления

Провал на велосипедной дорожке уже устранен силами МКП «ГСТК». Рабочие провели работы по подсыпке, однако в дальнейшем потребуется более серьезная работа по укреплению откоса.

Четвертый корпус детского сада № 35, территория которого оказалась подтоплена, находится на круглосуточном контроле, сообщает пресс-служба городской администрации.

На площадке трудятся порядка двадцати рабочих, задействована техника.

Одновременно работают две бригады: одна – на ремонте поврежденной отмостки, вторая приступила к работам по установке забора по всему периметру территории с устройством ростверка, который позволит отвести дождевые потоки в сторону от дошкольного учреждения.

«На контроле все объекты, которые подверглись подтоплению, а это достаточно большой объем: и частные подворья, и социальные объекты, и участки дорожно-уличной сети. Работы на них ведутся с утра до позднего вечера, графики исполнения работ также держим на контроле. Планируем завершить основные работы в течение недели. В случае необходимости сроки могут сдвинуться. Главное – соблюсти качество выполняемых работ, работаем на результат. Такая задача поставлена мэром, и мы будем её выполнять», – подчеркнул Олег Имамеев.