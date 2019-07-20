В Благовещенске выложили в Сеть видео с ползущей по переходу женщиной

Фото: скриншот видео

В одном из благовещенских пабликов опубликовано видео, на котором женщина переползает пешеходный переход на перекрестке. Автор предположила, что горожанка находится в нетрезвом состоянии. Она также отметила, что в начале перехода сидел спутник этой женщины.

При этом на девушку обрушился шквал критики за то, что снимала происходящее на телефон и не оказала помощь.

Многие пользователи написали в комментариях, что женщине на видео могло стать плохо, и резко осудили тех, кто наблюдал за ее передвижением, не предприняв попытки помочь.

«Женщина судя по видео уже немолодая, может, стало плохо? А все только смотрят и усмехаются, вышел бы кто да помог».

«А тот, кто снимал, не подумал, что женщине, возможно, плохо стало? Вот просто лишь бы хайп словить. Вышли бы да помогли человеку. Нет слов, как обычно».

«Могла выйти и помочь, а не сразу за телефон браться. Даже если это женщина пьяна, надо смеяться?».

«Комментируете хорошо, а нельзя выйти и помочь? Каким бы ни был человек, помощь никогда не повредит, да и вам многие сказали бы спасибо, за то, что вы неравнодушны».

«Женщина в возрасте, ей помощь нужна медицинская, может, инсульт долбанул, а вы сидите и на видео снимаете. Она тоже мама чья-то, взяли бы и помощь оказали. Что вы за люди такие, россияне».

Однако было много и тех, кто вступился за автора ролика.

«Вчера видела эту парочку. Они мне напомнили божьих коровок. Сейчас хоть ползут, а то оба лежали ручками-ножками вверх и пытались как-то перевернуться. Картина маслом. Оба чисто опрятно одеты. На бомжей не похожи. Кто-то чем-то паленым угостил, может, или сами прикупили. В ночных киосках это процветает».

«Хватит автора ругать, эта "взрослая женщина " ежедневно пьет со своими друзьями в нашем дворе на лавочке, на которой еще и нужду справляет. И слова им не скажи, в драку норовят кинуться».

«Ребята, успокойтесь. Это пьянь. Самая обычная, хотя нет, обычная пьянь ток к вечеру пьянь. А это было в 7:40 утра. Никому там не плохо. Там еще мужчина был. Он оказался шустрее и перешел или так же переполз дорогу быстрее спутницы. Подходили, узнавали, нас, кстати, еще и послали».

«Я знаю эту женщину, она пьяна. И так постоянно. Зачем ей помогать, если ей этот образ жизни нравится».

Видео: instagram.com/blag_dtp