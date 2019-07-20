Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
20июля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 17:50 0

Ночным дождем некоторые объекты в Благовещенске вновь подтопило

Ночным дождем некоторые объекты в Благовещенске вновь подтопило
Фото: admblag.ru

В субботу, 20 июля, мэр Благовещенска Валентина Калита провела оперативное совещание членов комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности. По информации городского управление ГО и ЧС, за прошедшие сутки на территории города выпало 14 миллиметров осадков и некоторые объекты снова оказались подтоплены.

На пересечении улиц Шимановского и Раздольной в районе КПП образовались настоящие озера. В течение часа на данный участок была направлена бригада для перекачки воды. На следующий год этот участок собираются включить в программу ремонта, так как существующая ливневая канализация не справляется.

Вся имеющаяся в наличии техника МКП «ГСТК» сейчас борется с последствиями проходящего циклона: производится откачка воды с городских улиц, социальных объектов, частных подворий. Кроме того, привлекается техника сторонних организаций. Также откачкой воды и оказынием адресной помощи населению занимаются три группы городских спасателей, четыре группы от первого отряда федеральной противопожарной службы, информирует пресс-служба городской администрации.

С 19 июля, работают 4 бригады комиссии по обследованию жилых домов, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации, доложил начальник управления ЖКХ Сергей Казанцев. Накануне специалисты посетили 56 подтопленных домов, составили акты, куда внесены все данные о пострадавшем имуществе. Утром в субботу эта работа продолжилась, комиссии необходимо посетить еще 65 адресов.

Валентина Калита поручила также отработать обращения, поступившие в управление социальной защиты населения.

Как сообщало Амур.инфо, с 17 июля на территории Благовещенска действует режим чрезвычайной ситуации из-за прошедших в ночь с 16 на 17 июля сильных дождей.

В мэрии напоминают, что горожанам, чье имущество или приусадебный участок пострадали от подтопления, необходимо обращаться с заявлением в администрацию города Благовещенска: улица Ленина, 133, кабинет 106. Заявления на обследование территорий для предоставления соцпомощи из-за затопления принимаются также в управлении социальной защиты населения по адресу: Благовещенск, улица Северная, 186, кабинет 101 и 102, со вторника по пятницу с 9:00 до 18:00.

Телефоны для консультаций и предварительной записи: 225-841, 225-842, 225-843.

Информацию о подтопленных территориях, заявки на откачку воды в круглосуточном режиме принимается по телефону ЕДДС города: 202-112, и по телефону: 993-218.

Просмотров всего: 322

#городская власть #мэрия #природа #происшествия

распечатать

Фотогалерея
+2

Происшествия 3

Днем из торгового центра «Флагман» снова эвакуировали людей (видео)
Происшествия

В Благовещенске пострадал мотоциклист, которого не пропустила иномарка
Происшествия 1

Ночью на Зее в Моховой Пади спасали семью с маленьким ребенком
Общество 7

Уголовное дело по нарушениям на строительстве базы в Натальине снова прекращено
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь