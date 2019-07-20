Ночным дождем некоторые объекты в Благовещенске вновь подтопило

В субботу, 20 июля, мэр Благовещенска Валентина Калита провела оперативное совещание членов комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности. По информации городского управление ГО и ЧС, за прошедшие сутки на территории города выпало 14 миллиметров осадков и некоторые объекты снова оказались подтоплены.

На пересечении улиц Шимановского и Раздольной в районе КПП образовались настоящие озера. В течение часа на данный участок была направлена бригада для перекачки воды. На следующий год этот участок собираются включить в программу ремонта, так как существующая ливневая канализация не справляется.

Вся имеющаяся в наличии техника МКП «ГСТК» сейчас борется с последствиями проходящего циклона: производится откачка воды с городских улиц, социальных объектов, частных подворий. Кроме того, привлекается техника сторонних организаций. Также откачкой воды и оказынием адресной помощи населению занимаются три группы городских спасателей, четыре группы от первого отряда федеральной противопожарной службы, информирует пресс-служба городской администрации.

С 19 июля, работают 4 бригады комиссии по обследованию жилых домов, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации, доложил начальник управления ЖКХ Сергей Казанцев. Накануне специалисты посетили 56 подтопленных домов, составили акты, куда внесены все данные о пострадавшем имуществе. Утром в субботу эта работа продолжилась, комиссии необходимо посетить еще 65 адресов.

Валентина Калита поручила также отработать обращения, поступившие в управление социальной защиты населения.

Как сообщало Амур.инфо, с 17 июля на территории Благовещенска действует режим чрезвычайной ситуации из-за прошедших в ночь с 16 на 17 июля сильных дождей.

В мэрии напоминают, что горожанам, чье имущество или приусадебный участок пострадали от подтопления, необходимо обращаться с заявлением в администрацию города Благовещенска: улица Ленина, 133, кабинет 106. Заявления на обследование территорий для предоставления соцпомощи из-за затопления принимаются также в управлении социальной защиты населения по адресу: Благовещенск, улица Северная, 186, кабинет 101 и 102, со вторника по пятницу с 9:00 до 18:00.

Телефоны для консультаций и предварительной записи: 225-841, 225-842, 225-843.

Информацию о подтопленных территориях, заявки на откачку воды в круглосуточном режиме принимается по телефону ЕДДС города: 202-112, и по телефону: 993-218.