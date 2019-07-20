В Хэйхэ предупреждают о поднятии уровня воды в реках и угрозе подтопления

В районе приграничного города Хэйхэ объявлено предупреждение о возможных паводках. При ухудшении погоды возможно подтопление, в том числе, участков автодорог.

О поднятии уровня воды в реках жителей Хэйхэ предупредил командный пункт по борьбе с паводком и засухой провинции Хэйлунцзян. Об этом сл ссылкой на телевидение Хэйхэ сообщает biang.ru.

Также оговаривается, что управление по борьбе с паводками провинции Хэйлунцзян будет наказывать чиновников и ведомства в случае запаздывания с разглашением информации о чрезвычайных ситуациях в регионе.

«В связи с непрекращающимися в последнее время дождями в районе Хэйхэ, существует вероятность поднятия воды в реках и водоемах с последующим риском затопления. Призываем население и соответствующие службы спасения быть готовыми к участию в спасательных операциях. (…) Все ведомства и чиновники на местах лично понесут ответственность в случае несвоевременного неразглашения и укрытия информации о чрезвычайных ситуациях», – говорится в сообщении.

Там также ссылаются на данные амурского МЧС о том, что в регионе днем 20 июля на севере области и 21-22 июля в отдельных районах региона ожидаются сильные ливни, очень сильные ливни, грозы и усиление ветра при грозах до 15-20 метров в секунду.

Из-за непогоды Харбинская железнодорожная компания уже аннулировала в расписании движение 26 поездов.