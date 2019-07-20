Участие в сельхозярмарке выходного дня в Благовещенске сделали платным

В Благовещенск заработала сельскохозяйственная ярмарка под открытым небом. На этот раз торговые лотки разместились на территории ТРЦ «Флагман». И, в отличие от предыдущих лет, места для торговцев сделали платными.

Ярмарка проводится по адресу: улица Тенистая, 160. Для удобства покупателей торговые ряды будут работать по субботам и воскресеньям с 8:00 до 15:00, сообщает пресс-служба благовещенской администрации.

Заявки на участие подали более 60 крестьянско-фермерских и личных приусадебных хозяйств. Организатором ярмарки является ООО «Ярмарка». По словам предпринимателей, ранее, когда ярмарка располагалась на центральной площади Благовещенска, участие было бесплатным. В текущем году им необходимо платить 300 рублей за день.

«Хотелось бы, конечно, бесплатно, но раз такие условия, что сделаешь. Я считаю, что это небольшие деньги», – поделилась одна из участниц, приехавшая из села Усть-Ивановка.

Приобрести на ярмарке можно различную сельскохозяйственную продукцию: от овощей и мяса до продуктов пчеловодства.