Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
20июля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 17:30 3

Участие в сельхозярмарке выходного дня в Благовещенске сделали платным

Участие в сельхозярмарке выходного дня в Благовещенске сделали платным

В Благовещенск заработала сельскохозяйственная ярмарка под открытым небом. На этот раз торговые лотки разместились на территории ТРЦ «Флагман». И, в отличие от предыдущих лет, места для торговцев сделали платными.

Ярмарка проводится по адресу: улица Тенистая, 160. Для удобства покупателей торговые ряды будут работать по субботам и воскресеньям с 8:00 до 15:00, сообщает пресс-служба благовещенской администрации.

Заявки на участие подали более 60 крестьянско-фермерских и личных приусадебных хозяйств. Организатором ярмарки является ООО «Ярмарка». По словам предпринимателей, ранее, когда ярмарка располагалась на центральной площади Благовещенска, участие было бесплатным. В текущем году им необходимо платить 300 рублей за день.

«Хотелось бы, конечно, бесплатно, но раз такие условия, что сделаешь. Я считаю, что это небольшие деньги», – поделилась одна из участниц, приехавшая из села Усть-Ивановка.

Приобрести на ярмарке можно различную сельскохозяйственную продукцию: от овощей и мяса до продуктов пчеловодства.

Просмотров всего: 449

#сельское хозяйство #торговля #финансы

распечатать


Происшествия 3

Днем из торгового центра «Флагман» снова эвакуировали людей (видео)
Общество 7

Уголовное дело по нарушениям на строительстве базы в Натальине снова прекращено
Происшествия 11

У благовещенца украли покупки из камеры хранения супермаркета
Происшествия 5

Из благовещенского ТРЦ «Флагман» в очередной раз эвакуировали людей (видео)
Комментарии
Показать все (3) Обсудить на форуме
  • Лед Зеппелин

    Лед Зеппелин
    48 минут назад

    ближний свет-чего там удобного

  • Квочка

    Квочка
    37 минут назад

    Ближний свет. Я каждый год ходила на ярмарку, а теперь да провались она пропадом!

  • invv

    invv
    4 минуты назад

    А нельзя было совсем за город куда-нибудь?

Показать все (3) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь