На север Приамурья на случай разгула стихии отправили спасателей

В Селемджинский район Приамурья уехали 30 спасателей аэромобильной группировки главного управления амурского МЧС и увезли с собой 10 единиц техники. Это сделано на тот случай, если последствия спрогнозированного циклона потребуют вмешательства специалистов.

Аэромобильная группировка оснащена всем необходимым для автономного проживания в полевых условиях, плавсредствами и аварийно-спасательным оборудованием для оказания помощи населению в случае ухудшения обстановки, сообщает пресс-служба амурского МЧС.

Там же будет находиться мобильный узел связи на базе автомобиля КамАЗ, который сможет обеспечить бесперебойную связи с центром управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Амурской области и видеоконференцсвязи.

В данный момент угрозы подтопления населенных пунктов нет, однако, в конце июня из-за большого количества осадков резко поднялся уровень воды в реке Селемджа. В Февральске оказались подтоплены несколько десятков подворий.