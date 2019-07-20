В России ВИЧ-инфицированным пытались запретить фотографировать младенцев

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) отменило ГОСТ, который устанавливал стандарты оказания фотоуслуг с участием новорожденных. Это связано с тем, что документ нарушал права ВИЧ-инфицированных граждан.

Документ возвращен на доработку в профильный технический комитет, сообщает Znak.com со ссылкой на пресс-службу ведомства. Там отметили, что при ближайшем рассмотрении оказалось, что национальный стандарт «не соответствует предусмотренному действующим законодательством принципу достигнутого с общественностью консенсуса».

В тексте стандартизирующего документа содержались требования к фотографам, которые проводят фотосъемку новорожденных детей. Одно из таких требований исключало наличие у фотографа заболевания, вызванного вирусом иммунодефицита человека.

Это положение вызвало ряд обращений в Росстандарт как нарушающего права ВИЧ-инфицированных людей, пояснили в ведомстве.

Ранее с критикой в адрес принятого документа выступил директор благотворительного фонда «СПИД.ЦЕНТР» Антон Красовский.

«Пока весь мир работает над дестигматизацией абсолютно незаразного ВИЧ, не передающегося через фотокамеру, Россия только загоняет всех нас куда-то под плинтус. Ад. Такого даже в Саудовской Аравии пока не придумали», — писал Красовский в своем телеграм-канале.

В Росстандарте отмечают, что ГОСТ Р 58428-2019 «Услуги населению. Фотоуслуги для новорожденных. Общие требования» — это документ добровольного применения, который был впервые разработал по инициативе самих участников рынка услуг в этой сфере. В своих обращениях представители отрасли отмечали «необходимость упорядочения требований и повышения качества предоставляемых услуг через стандартизацию процессов с учетом их специфики».

Проект национального стандарта был разработан Всероссийским научно-исследовательским институтом сертификации и внесен на утверждение в Росстандарт техническим комитетом по стандартизации № 342 «Услуги населению». Ввести стандарт в действие планировали с 1 января 2020 года.